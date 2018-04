Életének 92. évében április elsején elhunyt Keserű Jánosné, volt könnyűipari miniszter - tájékoztatta a Népszavát a család.

Az 1925-ben Gyomán Bérci Etelka néven született okleveles közgazdász 1950-től töltött be különböző gazdasági és politikai tisztségeket. 1967 és 1971 között belkereskedelmi miniszterhelyettes volt, majd könnyűipari miniszterré nevezték ki, mely tisztséget 1980 végéig töltötte be. 1971 és 1990 között tagja volt a Magyar Nők Országos Tanácsa elnökségének, 1975 és 1985 között az MSZMP Központi Bizottságának is, 1981-től 1986-ig pedig a Magyar Kereskedelmi Kamara társelnöke volt.