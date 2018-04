Egyszer fent, máskor lent – Priskin jobb folytatásban bízik

Az idén először pályára lépő Priskin Tamás sem tudott segíteni a Ferencvárosnak, amely gól nélküli döntetlenre végzett Újpesten a labdarúgó NB I 24. fordulójában.

A 63-szoros válogatott csatár csapata ötödik tavaszi mérkőzésén kapott újra bizalmat Thomas Doll vezetőedzőtől, igazán komoly lehetőséget azonban Priskin sem tudott kialakítani a feledhető játékot hozó szombati derbin. Az FTC-t üldöző Videoton is egy ponttal gazdagodott.

- Nem a helyzetekről marad emlékezetes a rangadó. Elégedett a megszerzett egy ponttal?

- Ha a mérkőzés egészét nézzük, reális eredmény született, az viszont csak a bajnokság végén dől el, hogy mennyit ér számunkra az újpesti pontszerzés. Sajnálom, hogy nem sikerült valahogy bepasszíroznunk a győzelmet érő gólt, bár el kell ismerni, hogy mi a második játékrészben voltunk veszélyesebbek, az első félidőben jobb volt nálunk az Újpest. Harcoltunk becsülettel, de ezúttal ennyire futotta.

- A mérkőzés utolsó harmadára állt be, a hajrában önnek is volt egy lehetősége.

- Jól átvettem a labdát, megpróbáltam kapura lőni, de Robi (Litauszki Róbert – a szerk.) jó ütemben csúszott be, sajnos remekül blokkolt. Utólag persze mondhatjuk, hogy választhattam volna más megoldást abban a szituációban, de erről már kár beszélni.

- Bosszús, csalódott a kihagyott helyzet miatt? Az idén először lépett pályára, biztosan javított volna a helyzetén, ha tegyük fel győztes gólt szerez Újpesten…

- Nyilván nagyon örültem volna, ha csereként beállva fontos gólt tudok szerezni, bár őszintén mondom, számomra mindegy lett volna, hogy ki talál be, csak győzzünk. Nem vagyok csalódott, sőt: boldog vagyok, hogy újra játszhattam, jól esett ismét bajnoki mérkőzésen pályára lépni. Bízom benne, hogy a következő hetekben is lesz lehetőségem erre.

- Azzal, hogy kiszorult a Ferencvárosban rendre játszók köréből, nem hívták meg a nemzeti csapat keretébe sem. Miként éli meg a mellőzöttséget?

- Az évek alatt megtanultam, hogy a labdarúgásban vannak ilyen időszakok is, egyszer fent, máskor lent. Ameddig kevesebb játéklehetőséget kapok a klubomban, nyilván a válogatott meghívóban sem reménykedhetek, viszont változatlanul az a célom, azért dolgozom minden nap, hogy ez változzon.

- Két éve ilyenkor ön és a válogatott is az Európa-bajnokságra készült, most viszont nehéz időszakon van túl a csapat, amely néhány napon belül kikapott Kazahsztántól és Skóciától is. Kívülről nézve hogy látja az együttes helyzetét?

- Ismerem a fiúkat, biztos vagyok benne, hogy ez a gárda többre képes. Bízom a csapatban, hiszek benne, hogy a válogatott játékosok úrrá lesznek a nehézségeken és hamarosan jönni fognak az eredmények is.

Füst miatt állt a játék Tüzek gyúlnak, vakít a fény, ragyog a világ! – üzenték a kapu mögötti szektorból a második játékrész előtt az Újpest szurkolói, a molinó tartalmának megfelelően pedig a lelátó népe egyik oldalon sem maradt adós a pirotechnikai bemutatóval. A hazaiak és a vendégek is gyújtottak jó néhány görögtüzet, füstöt és petárdát az Újpest és az FTC 223. bajnoki összecsapásán, a második félidő elején két percig állt is a játék a vendégszektorból felszálló füstfelhő miatt.

Hatos Szabolcs