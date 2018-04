A magyar 15-34 éves korosztályba tartozó fiatalok alig több mint 10 százaléka dolgozik hét végén, miközben az uniós átlag 29 százalék. Ezzel a lista végén vagyunk a portugálokat és a lengyeleket is "megelőzve" - derül ki az európai statisztikai hivatal, az Eurostat felméréséből. Az Európai Unió keleti tagországai általában is inkább az átlag alatti mutató. Velük szemben Görögoroszágban csaknem minden második fiatal dolgozik hétvégén, de Olaszországban is 40 százalék feletti az arány.