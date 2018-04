Erőszakspirál Gázában

A 2014-es gázai háború óta nem volt ennyi áldozatot követelő palesztin-izraeli összecsapás. A nemzetközi közösség figyelmeztet, a felek nem hátrálnak.

A „Visszatérés menete” pénteken megállt a kerítésnél, de a következő tiltakozás nem fog feltétlenül megállni Izrael határánál - jelentette ki vasárnap Iszmail Hanije. A Gázát uraló Hamász politikai elnöke azt hangsúlyozta, hogy a 16 halálos áldozattal és 1400 sebesülttel járó pénteki demonstráció békésen indult, szerinte azonban a gyermekek és ifjak meggyilkolását „ellenségeink előre megtervezték”. „Nemzetünk nem tudja elviselni ezt a folyamatos ostromot " - szögezte le a szélsőséges szervezet vezetője, de arról nem beszélt, hogy a május 14-ig - Izrael megalakulása 70. évfordulójáig, amelyet a palesztinok a katasztrófa napjaként tartanak számon - tervezett megmozdulás a történtek után miként folytatódhat, mit kíván lépni a Hamász.

Az eredeti menetrend szerint a pénteki Föld Napján indult tiltakozássorozat szigorúan békés megmozdulás kellett volna, hogy legyen, az elkövetkező hetekben pedig az izraeli-gázai határ gázai oldalán, 700 méterre a biztonsági kerítéstől több sátrat telepítenek, amelyekbe nőket és gyerekeket helyeznek el. A demonstráció nemcsak az „izraeli megszállás” ellen, hanem egyben a ciszjordániai Palesztin Hatóság (PH) és annak elnöke, Mahmúd Abbász, valamint Egyiptom és Sziszi elnök ellen is irányul, hiszen a PH és Egyiptom ugyanúgy blokád alatt tartja Gázát, mint a zsidó állam.

A pénteki tüntetés azonban távolról sem volt békés, a tiltakozók nemcsak kövekkel, hanem Molotov-koktélokkal is támadtak, autógumikat égettek, és többen megpróbáltak átjutni a kerítésen. Lőfegyvert is használtak. Az izraeli hadsereg, amelynek készültségét maximálisra emelték, éles lőszerrel és mesterlövészek bevetésével válaszolt. Gázai egészségügyi források szerint a sebesültek mintegy fele, 758 személy tűztől, a többiek pedig gumilövedékektől sérültek meg, illetve könnygáz belégzésétől szorultak ellátásra.

Avigdor Liberman izraeli védelmi miniszter vasárnap még keményebb választ ígért arra az esetre, ha folytatódnak a zavargások a határ mentén. A radikális izraeli politikus azt hangsúlyozta, a tüntetők 90 százaléka a Hamász fizetett embere volt, a nemzetközi vizsgálatot követelőket pedig képmutatóknak nevezte. Egyértelművé tette, Izrael nem fog együttműködni ebben a kérdésben. Liberman szerint Izrael két alkalommal is megpróbálta diplomáciai úton elérni a békét Gázával: az 1990-es években az oslói békemegállapodással, majd 2005-ben az egyoldalú izraeli kivonulással a Gázai övezetből. "De a Hamász válaszul milliókat költött rakétákra és alagutakra" - fogalmazott Liberman.

A hadsereg szóvivője azt emelte ki, hogy a katonák csak azokra lőttek éles fegyverrel, akik maguk is tüzeltek rájuk, a 16 halottból 10 a Hamász katonai szárnyának embere, vagyis terrorista volt, nem pedig békés tüntető. A Hamász viszont csak ötről ismerte ezt el.

Nemzetközi vizsgálat egyelőre biztosan nem lesz, hiszen az Egyesült Államok megakadályozta azt is, hogy az ENSZ nyilatkozatot fogadjon el a kialakult gázai helyzetről. A Biztonsági Tanács elé kuvaiti előterjesztésre került volna az ügy, de maga António Guterres ENSZ-főtitkár is független vizsgálatot szorgalmazott.

Mahmúd Abbász palesztin elnök, aki a múlt héten még maga is újabb szankciókat kezdeményezett Gáza és a Hamász ellen, most Izraelt tette felelőssé az erőszakért. Az Európai Unió, kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Federica Mogherini révén nyugalomra intette a feleket, és azt hangsúlyozta, hogy bár Izraelnek joga van megvédeni határait, az erőszakra adott válasznak mindig arányosnak kell lennie. Mogherini ugyanakkor sürgette azt is, hogy a gázai és ciszjordániai palesztin vezetés tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a Palesztin Hatóság teljes körűen gyakorolhassa fennhatóságát Gázában is.

Török-izraeli diplomáciai csörte Éles szavakkal bírálta egymást Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő és Recep Tayyip Erdogan török elnök. Erdogan mészárlásnak nevezte a történteket, mire Netanjahu leszögezte, az izraeli haderő „nem fog erkölcsi szónoklatokat hallgatni olyasvalakitől, aki évek óta válogatás nélkül bombáz civileket". Törökország egyike azon iszlám országoknak, amelyek nyíltan támogatják a Hamászt.

Gál Mária