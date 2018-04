Nemet mond Trump az Álmodóknak

Donald Trump amerikai elnök Twitter-üzenetben visszakozott attól a korábbi ígéretétől, hogy rendezi azoknak a fiataloknak a jogi helyzetét, akiket illegális bevándorlóként érkező szüleik hoztak – zömmel Közép-Amerikából, illetve a karibi térségből - kisgyermekként az Egyesült Államokba, és aztán ott is nőttek fel.

Ezeket a fiatalokat az amerikai sajtónyelv gyakran „álmodozókként” emlegeti, hiszen abban reménykednek, hogy számukra megvalósulhat „az amerikai álom”.

Az ilyen, elvben kitoloncoldanó fiataloknak az érdekében Barack Obama, az előző elnök 2015-ben életre hívta a „Késleltetett Cselekvés a Gyermekkorban Érkezettekért” (DACA) programot. A programban részt vevő, mintegy 800 ezer fiatal átmenetileg jogszerűen tartózkodhat, tanulhat és vállalhat munkát az Egyesült Államokban. Az elnöknek azonban arra nem volt módja, hogy végleges mentesítést adjon a kitoloncolás alól, a DACA pusztán haladékot nyújt.

Trump korábban a DACA-program megszüntetését helyezte kilátásba, majd az idén március végéig adott határidőt a törvényhozóknak arra, hogy megállapodjanak egy olyan átfogó bevándorlási törvényben, amely magában foglalja a DACA-fiatalok sorsának rendezését is. Az elnök azonban a demokrata párti törvényhozóknak teendő engedmény fejében az amerikai-mexikói határon építendő fal finanszírozását kérte. Ez a megállapodás a törvényhozásban a megadott határidőig nem jött létre.

Trump most Twitter-bejegyzésben zárta ki a megegyezés lehetőségét a DACA ügyében. Azt állította, a demokraták hatalmas lehetőséget szalasztottak el azzal, hogy nem mentek bele a határvédelmi intézkedésekbe.

Az elnök állásfoglalásának előre „megágyazott” a Fox News konzervatív hírcsatorna azzal a riportjával, amely szerint most is mintegy 1200 hondurasi „karavánja” tart az Egyesült Államok felé bevándorlási szándékkal. Trump szerint a demokraták ihlette nevetségesen liberális törvények nem teszik lehetővé a hatékony határvédelmet. Az elnök ugyanakkor megfenyegette Mexikót is, mondván, ha a déli szomszéd nem állítja meg „a kábítószer és az emberek beáramlását” az Egyesült Államokba, akkor Washington nem lesz hajlandó Mexikó számára kedvező tartalmú észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodást kötni.

Kínai ellenlépés Importvámokat vezetett be Kína bizonyos amerikai termékekre, válaszul az új amerikai importvámokra. Ezek hétfőtől már hatályosak is - jelentette be a pekingi pénzügyminisztérium. Eszerint szerint nyolc amerikai importárura - köztük a sertéshúsra - 25 százalékos, további 120 termékre pedig - köztük gyümölcsökre - 15 százalékos vámot vetnek ki. Donald Trump amerikai elnök március 22-én írta alá azt a dokumentumot, amelynek alapján vámot vetnek ki kínai importárukra a szellemi tulajdonjogok megsértésére és technológiai transzferek kikényszerítésére hivatkozva. Egy nappal később pedig hatályba lépett a 25 százalékos vám az acél-, valamint a 15 százalékos vám az alumíniumtermékekre. Trump hozzátette, hogy később további csaknem 50 milliárd dollár értékű kínai árura tervez vámot kivetni.

K.J.