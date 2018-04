Sok pártnélküli elküldené a kormányt, de...

Az utóbbi egy hónapban emelkedett a kormány maradására vágyók és a kormányváltást akarók aránya is, előbbiek 40, utóbbiak 46 százaléknyian vannak – derült ki az Index megrendelésére a Závecz Research március elején zajló felméréséből.

Kormányváltást szeretne 900 ezer olyan magyar választó, aki viszont a közvélemény-kutatónak nem árulja el pártpreferenciáját. Az összes megkérdezett 11 százaléka mondta azt, hogy kormányváltást szeretne, ugyanakkor nem jelölt meg egyetlen pártot sem, amit sajátjának érez. Közülük a választáson való részvételüket biztosnak vagy valószínűnek tartja nagyjából kétharmaduk – 600 ezren.

A Závecz Research az Index megrendelésére készített kutatásában hétfokú skála segítségével hat ellenzéki párt esetleges támogatásáról kérdezte meg a pártnélküli, de kormányváltást akaró szavazókat.

Az aktív pártnélküli kormányváltók 40 százalékos valószínűséggel támogatják majd a Jobbikot, de a többi párt reményei is szinte ugyanekkora mértékűek. Az MSZP-Párbeszéd és az Együtt listájára 38-38 százalékos eséllyel voskolnak, a DK-ra 37, az LMP-re 36 százalékossal, míg a Momentumra 34 százalékossal. Ezek a valószínűségi értékek azt jelzik, hogy mostani kampányhelyzetben az ellenzéki pártok közül egyik sem kap kitüntetett figyelmet a részvételt ígérő, kormányváltást akaró bizonytalanoktól, mindegyik listája közel azonos eséllyel számíthat a voksaikra.

Ahogy januárban és februárban, márciusban is országos reprezentatív mintán kérdezték a választókat, hogy mennyire szeretnének kormányváltást. A választási kampány következtében egyre több választó véleménye válik karakteressé a kormányváltás szükségességéről. Erre utal, hogy február és március között 37-ről 40 százalékra nőtt azok aránya, akik azt szeretnék, ha továbbra is a Fidesz kormányozna. Hasonló mértékben bővült a kormányváltók csoportja is, 43-ról 46 százalékra.

A választópolgárok relatív többsége – 47 százaléka – azt gondolja, hogy a Fideszt nem lehet leváltani, de ez a véleménycsoport lényegében három hónapja ugyanekkora méretű. A kormánypárt legyőzését viszont egyre többen tartják lehetségesnek: januárban 33, februárban 35, most pedig 39 százalék.

A kormányváltás hívei még mindig pesszimistábbak, mint a kormány maradását kívánók, de a győzelemben való hitük valamelyest erősödött. Az év elején 65, a múlt hónapban 66, most 70 százalékuk bízik abban, hogy leváltható a Fidesz április 8-án. A kormány maradását akarók körében ennél nagyobb, de stagnáló az optimisták aránya: 82-83 százalék.

Az ellenzéki pártok támogatói közül az MSZP-sek és az LMP-sek optimizmusa csökkent (jelenleg 63, illetve 49 százalékuk reméli, hogy elküldik az ország mostani vezetését), a Jobbik és a DK hívei pedig bizakodóbbak lettek: 80, illetve 90 százalékuk szerint legyőzik a Fideszt.