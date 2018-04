Anyagcsere - A testsúly szabályozásának felelőse

Sokat hallani manapság az anyagcseréről, sokszor minden baj forrásaként ábrázolják, néha pedig elnagyolják a jelentőségét. A dietetikus elmondta, az anyagcsere olyan, a szervezetben zajló folyamatok összessége, amelyek a bevitt élelmiszereket a működéshez szükséges energiává alakítják.

Az életben maradáshoz szükséges alapvető funkciók - a testhőmérséklet, a vérkeringés fenntartása, a légzés, a sejtosztódás – fenntartása folyamatos energiát igényelnek. Ezek, az úgynevezett alapanyagcsere folyamatai akkor is zajlanak, ha meg sem mozdulunk. Az ezt is tartalmazó, napi tevékenységeinkhez felhasznált energiamennyiséget szokták anyagcserének nevezni – mondta a Népszavának Barcza Zsuzsanna dietetikus. Ezek értékeivel nem árt tisztában lennünk, mert akkor tudjuk „szabályozni” a testsúlyunkat.

Alapanyagcsere kiszámítása Harris-Benedict képlettel: Férfi kcal/24 óra = 66,5 + (13,8 x T) + (5,0 x H) – (6,8 x K) Nő kcal/24 óra = 665 + (9,6 x T) + (1,9 x H) – (4,7 x K) T= testtömeg (kg); H= testhossz (cm); K= életkor (évek)



Túlsúly helyett ideális

Minden fizikai tevékenységnek van egy intenzitási faktora, amellyel az alapanyagcsere értékét megszorozva megkapjuk a szervezetünk tényleges energiaigényét. Barcza Zsuzsanna felhívta a figyelmet arra, hogy a képletekkel rosszul is lehet számolni, például jelentős túlsúly esetén a valódi helyett az ideális testsúlyt kell használni, mert a sok zsírsejt tömegben ugyan sokat nyom, az anyagcseréje viszont alacsony, mert a raktározás nem használ sok energiát.

A teljes napi energiabevitel kiszámításához az alapanyagcsere értékét kell szorozni a napi munkavégzés, fizikai aktivitás, sporttevékenység jellegének és mértékének megfelelően. Átlagos tevékenység esetén a szorzószám nőknél 1,6, férfiaknál 2,2.

Se túllépni, se alámenni nem tanácsos

Ha tudjuk az alapanyagcsere és az anyagcsere kalóriában kifejezett értékét, azaz azt, hogy egy nap mennyi energiára van szükségünk ahhoz, hogy a szervezet biológiailag jól működjön, az még csak félinformáció, ezt le kell fordítanunk a tápanyagok szintjére is. Energiát ugyanis a fehérjék, a zsírok és a szénhidrátok adják, nem mindegy, hogy ezeket milyen mennyiségben és arányban fogyasztjuk. A napi energiabevitel nagyjából a fele szénhidrátokból, 30 százaléka zsiradékokból és körülbelül 20 százaléka fehérjéből kell hogy származzon. Ha ezt az arányt felborítjuk, elképzelhető, hogy a kalóriatartalmát tekintve elfogyasztjuk a szükséges mennyiséget, viszont, ha nem megfelelő a tápanyagok elosztása, minőségi szempontól akár éhezhet is a szervezet vagy pedig normál energiamennyiség bevitele mellett hízni is lehet – mondta a dietetikus.

Jól fogyni

Ha fogyni szeretnénk, semmiképpen sem szabad az alapanyagcsere értékénél kevesebbet energiabevitellel próbálkoznunk, mert ha a szervezet nem kapja meg az alapvető életfunkciók fenntartásához szükséges energiát, onnan szerzi meg, ahonnan tudja: ez általában fehérje-, azaz izombontást eredményez. Az izomzat ugyanis a legmagasabb energiafogyasztó sejtcsoport, energiahiányos állapotban először ezt kezd leépülni. Fogyni fogunk, de nem „jól”, mert az izomvesztésen túl a rettegett jojóeffektus is elindul, azaz az éheztetés után a testünk mindent elraktároz, amit végre kap és többet hízunk vissza, mint amennyit keservesen leadtunk.

Minél több energiafelhasználó folyamatot végzünk egy nap - például sportolunk –, annál több energiára van szükségünk, tehát – kis túlzással - annál „többet is ehetünk”, mértékkel persze és jó minőségben – tette hozzá Barcza Zsuzsanna.

