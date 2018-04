Madárfelismerés okostelefonnal

Összesen már 367, szinte az összes hazánkban valaha előfordult madárfajt tartalmazza az okostelefonos Madárhatározó alkalmazás új verziója - olvasható a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján.

A MME és a Farkaskölykök Ifjúsági Egyesület által készített, Android és iOS rendszeren futó mobiltelefonos madárhatározó-alkalmazásban az összes 417-ből már 367 hazai fajt tartalmaz. A Madárhatározó első, a 157 leggyakoribb fajt tartalmazó verziója 2016 tavaszán jelent meg, több mint 77 ezren töltötték le és 32 ezer aktív felhasználója van. Az új verzió 210 fajjal bővült, azok maradtak csak ki, amelyeknek az elmúlt 200 évben egy vagy csak néhány észlelése volt Magyarországon.

Az alkalmazás segítségével a madarak az alakjuk, színük és élőhelyük megadásával azonosíthatóak. Az egyes fajok adatlapján a határozást Kókay Szabolcs madárfestő színes grafikái, rövid fajleírás és a madár hangja segíti. Emellett megtalálható itt a madár latin és angol neve, rendszertani besorolása és természetvédelmi értéke is. Az adatlapról internetes kapcsolattal tovább tudunk lépni az MME honlapjának Magyarország madarai oldalára, ahol a fajról bővebb fajleírást, gyűrűzési- és állományadatokat is kapunk, valamint videókat és fotókat is nézegethetünk.

Illusztráció: pexels.com

Új funkció is segíti a határozást - a találati listában a madarak gyakoriság szerint jelennek meg, továbbá az adott évszakra nem jellemző fajokat külön jelzi az alkalmazás. A fajfelismerő játékban is több a kihívás, hiszen a közel 370 faj felismerése még a gyakorlattal rendelkező madarászoknak sem könnyű.

Az alkalmazás 157 fajos alap verziója továbbra is ingyenesen elérhető, a most elkészült „haladó verzió” az MME tagjainak ingyenes és a nem tagoknak is csak jelképes 1090 Ft. A bevételt a meglévő madár-, kétéltű- és hüllőhatározók fejlesztésére és új alkalmazások (például emlőshatározó) készítésére fordítja a két egyesület.