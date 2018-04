Jogsegélyezi betegeit Hódmezővásárhely

Jogsegélyszolgálattal segítené a betegek panaszainak orvoslását a vásárhelyi önkormányzat – nyilatkozta lapunknak Márki-Zay Péter polgármester, miután azt firtattuk, egy kampányeseményen valóban mondta-e, hogy aki bemegy a hódmezővásárhelyi kórházba, az az életét kockáztatja.

Húsvét előtt a delmagyar.hu számolt be arról a lakossági fórumról, ahol a polgármester egyebek mellett azt mondta: „Ha Önök bemennek a hódmezővásárhelyi kórházba, az életüket kockáztatják. A barátom, amikor csontig vágta a kezét, még hazamehetett megvacsorázni, mielőtt ellátást kapott. Feri bácsi, a szomszédom 3 nap alatt reggelit, ebédet, vacsorát nem kapott, nemhogy kezelést.”

Márki-Zay Péter a Népszavának elmondta: mióta hivatalba lépett, mind többen keresik meg a helyi kórházzal kapcsolatos panasszal. Legutóbb egy asszony jelezte: legkisebb gyermekénél nyolc ultrahang vizsgálattal sem vették észre, hogy nyitott gerinccel jöhet a világra. Szegedig kellett mennie, hogy diagnosztizálják a bajt. Hozzátette: a műhibaperekkel foglalkozó szakemberek véleménye szerint a hódmezővásárhelyi kórházban mindent megtesznek azért, hogy ezeket az eseteket eltussolják, ezért keresnek valamilyen megoldást a városházán arra, hogy akár jogsegélyszolgálat formájában, vagy egyéb módon, de segítsenek ezeknek a kiszolgáltatott embereknek. Mint mondta: a jelenlegi betegjogi rendszer érdekvédői - sokak szerint - nem a beteg, hanem az intézmény érdekeit képviselik.

Hétfőn a kórház főigazgatója, Kallai Árpád bejelentette: bepereli Márki-Zay Pétert az intézmény jó hírnevének megsértése miatt. Szerinte a polgármester a fórumon „rágalom- és gyűlöletkampányt" folytatott a kórház ellen. Az intézményt és az ott folyó ellátást minősítő állításaival megsértette a kórház 570 dolgozójának becsületét.”

Márki-Zay Péter erre lapunknak úgy reagált: „szavai nem azt jelentik, hogy az ott dolgozók nem alkalmasak a feladatra, minden technikai feltétel megvan, az ellátórendszer rossz szervezettsége viszont okolható a betegtragédiákért. Kallai Árpád kórházigazgató most bizonyította: politikai szerepet lát el, Lázár Jánosnak kampányol. Az már önmagában felháborító, hogy egy kórházigazgatót nem szakmai grémium, hanem a miniszter, vagy egy képviselő tud a pozíciójába helyzeni. Látszik, hogy kinevezése óta is politikai missziót követ, beszállt előbb a polgármesteri, most az országgyűlési képviselőválasztási kampányba.”

