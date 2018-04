Messi megállíthatatlan

A Barcelona zsenije elképesztő ütemben termeli a gólokat, így az AS Roma védőinek alaposan fel kell kötniük a nadrágjukat a Camp Nouban.

Először találkozik egymással nemzetközi kupaporondon a Liverpool és a Manchester City, ugyanakkor régi ismerősök, 1893 óta 208 alkalommal mérték össze erejüket. A több mint egy évszázadra tehető közös múltban a Liverpool dominált, ám a vendégek talán még sosem voltak olyan magasan jegyzettek, mint napjainkban.

A Manchester City hét fordulóval a Premier League vége előtt 16 pont előnnyel rendelkezik a városi rivális Uniteddel szemben, így jóformán bajnoknak tekinthető. A kékek már szombaton ünnepelhetnek, amennyiben legyőzik a másik manchesteri gárdát, José Mourinho együttesét. Nagy pofon lenne ez a város vörös szimpatizánsainak, ugyanakkor a Citynél évek óta jóval nagyobb terveket szövögetnek. Mansour bin Zayed Al Nahyan sejk 2008-ban vásárolta meg a klubot, s immár nem elégszik meg a hazai sikerekkel. A City egészen a 2015/16-os szezonig nem tudott továbbjutni a csoportból, azóta egy-egy elődöntő és nyolcaddöntő jött össze.

Ami a két csapatban közös, hogy megnyerte csoportját, s játszi könnyedséggel lépett túl előző ellenfelén. A City 5-2-es összesítéssel búcsúztatta a Baselt, a Liverpool pedig a Porto vendégeként rúgott ötöt, majd játszott otthon gól nélküli döntetlent.

A fogadóirodák a City tartják a párharc esélyesének, ám ha valaki, akkor Jürgen Klopp borsot törhet spanyol edzőtársa orra alá. A felek a 2017/18-as idényben eddig kétszer találkoztak: szeptemberben a City 5-0-ra győzött, ám a Pool januárban revánsot vett, 4-3-ra nyert. Ez pedig Pep Guardioláék eddigi egyetlen vereségét eredményezte a bajnokságban.

Szintén a vendégek mellett szól, hogy a legtöbb rúgott és legkevesebb kapott gól áll a csapat neve mellett a PL-ben, ugyanakkor a Salah-Firmino-Mané trió kihívás elé állíthatja a City védelmét. Az viszont javítja a hazai esélyeket, hogy a két csapat legutóbbi nyolc találkozásából ötöt a merseyside-i alakulat nyert. Jürgen Klopp azonban a tegnapi sajtótájékoztatón elmondta, combsérülés miatt véget ért Joël Matip szezonja, s Adam Lallana játéka is kérdéses a mai mérkőzésen.

A játéknap másik összecsapásán a Barcelona és az AS Roma méri össze erejét. Hazai oldalon volt némi aggodalom azt követően, hogy Neymar a nyáron búcsút intett a csapatnak, ám Ernesto Valverde vezetőedző még hatékonyabbá tette alakulatát. A katalánok veretetlenek a bajnokságban, s az Espanyol elleni januári kupafiaskót leszámítva a csapat augusztus óta nem talált legyőzőre. A Barca ebben az idényben már nagy csatákat megélt a BL-ben, a csoportkörben kétszer is összemérte erejét a tavalyi döntős Juventusszal, majd a Chelsea elleni egyenes kieséses párharc is tartogatott izgalmakat. A Roma papíron könnyebb riválisnak ígérkezik, de hiba lenne lebecsülni a farkasokat.

Az olaszok egy roppant erősnek tűnő csoportból: a Chelsea-t és az Atlético Madridot megelőzve tudtak továbblépni, majd a Sahtar Doneck elleni döcögős siker következett. Kevés érvet lehet felsorakoztatni a Roma mellett, már csak azért is mert a 2015/16-os BL-szezonban 6-1-re kapott ki a Barcelonától, amely hazai pályán 12 meccs óta veretlen Serie A-s csapatokkal szemben. Lionel Messi hetek óta csúcsformában futballozik, legutóbbi hét meccsén kilenc gólt rámolt be. A katalánok argentin zsenije pedig nem csak a hazai pontvadászatban ontja a gólokat, pályafutása során 19 meccsen 12-szer talált be olasz ellenfél hálójába.

BL-program - Negyeddöntők (mindkét mérkőzés 20:45-kor kezdődik):

Barcelona-AS Roma (Tv: M4 Sport)

Liverpool-Manchester City (Tv: Sport1)

Korom Milán