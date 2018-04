Aggódnak a nemzetközi pénzpiacokon

New Yorkban hétfőn némi veszteséggel zártak a vezető értékpapírok, majd kedden valamelyest esett a dollár árfolyama a nemzetközi pénzpiacokon. A tőzsdéken amerikai-kínai kereskedelmi háborútól tartanak, miután a Donald Trump által bejelentett vámintézkedésre válaszul Kína is újabb vámokkal sújtott amerikai termékeket, köztük a sertéshúst. Londoni makrogazdasági elemzők szerint a kölcsönös importvám-intézkedések a két ország nemzetgazdaságának csak minimális kárt okoznak, de az ügy akár globális kereskedelmi háborúvá is fajulhat.