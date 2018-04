Nyugodt nap a fronton

A hadügyminisztérium közli: Az egész angol fronton, a nap nyugodtan telt el. A francia frontról nem jelentenek nagyobb harcot - Éppen száz éve, hogy fordulópontjához közeledett a Nagy Háború

Német csapatösszevonás Centignynél

(Francia jelentés. — Április 2, éjjel 11 óra.)

Napközben meglehetősen élénk tüzérharcok voltak főképen Montdidier és Lassigny között. Ütegeink tüzelés alá vettek ellenséges csapatgyülekezéseket Centignyiöl keletre. Egy nagyobb ellenséges földerítő osztagot, amelyet csapataink az Oise balpartján, Servaistől délkeletre támadtak meg, visszavetettek. A németek rajtaütést kíséreltek meg, amely azonban eredménytelen maradt. Az arcvonal többi részéről nincs jelenteni való.

Új offenzívát kezdenek a németek.

A „Daily News'- jelenti:

A németek még mindig friss tartalékokat vetnek harcba. Ha az ellenség nehéz tüzérségének fölállításával elkészül, új támadás várható. Az angol haditudósítók egyértelműen írják, hogy mind a két fél nehéz tüzérségének beépítésével van elfoglalva és hogy a nagy csata kitörése minden pillanatban várható. Különösen Amiens vidékén várják a németek erőteljes támadását.

Párisi lapok szerint a kormány egyik tagja kijelentette, hogy az ellenség újabb offenzívája küszöbön áll, mert a németek vonalai mögötti terület tele van újonnan odavont csapatokkal. A francia hadvezetőség sok nehéz tüzérséget vont össze a kritikus pontokon és tűz alatt tartja a németek fölvonulási útjait.

A néhány nap óta nyugaton beállott harci szünet folyamán az angolok és franciák hiábavaló ellentámadásokban folytonosan elvéreztek, veszteségeiket óriási mértékben fokozták. Ezzel szemben helyi sikerek a németeket az Avre nyugati partján fontos magaslati állások birtokába juttatták. Nagyobb harci cselekmények ez idő szerint a nyugati harctéren nem történnek, ami természetes, mert olyan hatalmas csaták után, mint aminők az utóbbi hetekben folytak, szünetnek kellett beállania, hogy a további döntő küzdelmek előkészíthetők legyenek.

A német legfőbb hadvezetőség a korábbi offenzívaknál is így járt el. A gorlicei áttörés előtt is hosszabb szünet állott be, amelynek lefolyása után annál erőteljesebb és sikeresebb támadás következett be. Hasonló dolog történt Olaszországban a Tagliamento-vonal elérése után. Az ilyen módszeres hadviselés a német sikereket eddig mindig biztosította.

