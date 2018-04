Virtuális tüntetés után igazi szavazás

Szülők, tanárok, diákok buzdítanak szavazásra egy internetes akció keretében: arra kérik az oktatás jövőjéért aggódókat, hogy választási részvételükkel is fejezzék ki a pozitív változtatás iránti eltökéltségünket.

A Szülői Hang Közösség, a Tanítanék Mozgalom, a Független Diákparlament és az Oktatói Hálózat kezdeményezésére egy webfelület is létrejött, ahol a szervezetek céljaival egyetértő szimpatizánsok lakóhelyük megadásával, egy táblazöld zászló kitűzésével "kockázat nélkül" megmutathatják, hogy változást szeretnének az oktatásban (a térkép itt érhető el).

- A kormány oktatási intézkedései nemcsak a következő négy évet határozzák meg, azok következményeivel jóval hosszabb távon kell számolni. Szeretnénk tudatosítani az emberekben, hogy április 8-án saját gyermekeik jövőjéről is döntenek - mondta a Népszavának Miklós György, a Szülői Hang Közösség képviselője. Noha a zászlók kitűzése csak szimbolikus, az online akcióban résztvevőket arra is ösztönözni szeretnék, hogy ne csak a képernyő előtt fejezzék ki elégedetlenségüket: a választásokon ítéletet mondhatnak a jelenlegi kormány által az elmúlt nyolc évben a társadalomra erőltetett oktatáspolitikáról is, amely a gyermekek egész életére kihat.

"Ennek az oktatáspolitikának a romboló hatásai mindannyiunk számára jól látszanak. Ezt bizonyítják a Független Diákparlament javaslatcsomagjai és a diákok 12 pontja, a Tanítanék Mozgalom két éve tartó küzdelme, és erről tanúskodik a több mint 10 ezer szülő által kitöltött szülői konzultáció is" - olvasható az oktatási szervezetek kiáltványában, amelyben emlékeztetnek: sok minden más mellett a gimnáziumi és felsőoktatási férőhelyek csökkentése, a szakképzés lebutítása és a tervezett gimnáziumbezárások is azt mutatják, hogy az Orbán-kormány számára nem a jövő új kihívásainak megfelelni képes kiművelt, gondolkodó emberek nevelése a cél.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy van alternatíva: létrejött a civil szervezetek által kezdeményezett Oktatási Minimum, amit az ellenzéki pártok együtt dolgoztak ki, s amely új, jobb irányba fordíthatja az oktatás ügyét. "A gyermekekért és az ország jövőjéért valamennyien felelősek vagyunk. Ennek tudatában vegyünk részt a választásokon" - írták.

Juhász Dániel