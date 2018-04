Ezt ajánlja Karácsony Gergely - és ezt kéri cserébe

Nem visszalépési szépségtapasz, hanem a győzelem forgatókönyve az MSZP frakcióvezetője szerint Karácsony Gergely ajánlata.

Gyakorlatilag az ország választókerületeinek felében nem indít képviselőjelöltet az MSZP és a Párbeszéd szövetsége - ugyanis így látja biztosítottnak, hogy mindenhol a legesélyesebb kihívó mérkőzzön a Fidesz jelöltjével. Mint ismert, a DK-nak 46 választókerületet engedtek át a szocialisták, két helyen függetlenek elől "álltak félre", most pedig Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölt 4 másik körzetet ajánlott fel az Együttnek és az LMP-nek. "Hosszasan tudnánk érvelni amellett, hogy a mi jelöltünk miért jobb, mint bárki másé - ezt mérések is alátámasztják - de mi vagyunk a legnagyobb pártszövetség és mi fogjuk vezetni ezt az országot, ha ez az együttműködés sikeres, így azt is tudjuk, hogy miénk a legnagyobb felelősség" - indokolta Karácsony az ajánlatot. Ám az MSZP nem alibizni akar, hanem választást akar nyerni, így az MSZP-Párbeszéd miniszterelnökjelöltje elvárja, hogy a négy befutónak tekinthető választókerületért cserébe az LMP és az Együtt az összes esélyes körzetben visszaléptesse jelöltjét.

Íme a négy választókerület:

Budapest 1. választókerülete (a Belváros-Várnegyed) - Az MSZP-Párbeszéd szövetségének jelöltje képviselő V. Naszályi Márta visszalép az LMP-s Csárdi Antal javára. Egy februári mérés szerint előbbi 18 százalékos népszerűséggel büszkélkedhetett, utóbbi kedveltsége 10 százalék körül volt.

Budapest 17. választókerülete (Csepel-Soroksár) Az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó engedné át helyét Szabó Szabolcsnak. A szocialist-párbeszédes jelöltet legutóbb 28 százalékra mérték, míg az Együtt politikusát 9 százaléknyian szerették.

Szekszárd - A 14 százalékos népszerűségű LMP-s Hadházy Ákost engedi maga elé a 19 százalékos kedveltségnek örvendő Harangozó Tamás.

Gödöllőn az LMP-s Lengyel Szilviát támogathatja a visszalépő szocialista Makrai Zoltán.

Ez nem visszalépési szépségtapasz, ez a győzelem forgatókönyve, kommentálta Tóth Bertalan Karácsony Gergely ajánlatát. Az MSZP frakcióvezetője azt hangsúlyozta: pártja a 106 egyéni választókerületből így összesen ötvenkettőt engedett át (46-ot a DK, 2-t független jelölt kapott, illetve most itt van Karácsony 4-es ajánlata), azaz egyértelmű, hogy mindent megtesz a kormányváltásért. Karácsony javaslata nyomán az LMP és az Együtt listán is erősödhet, illetve lesz egyéniben befutó jelöltjük is. Az „együttműködési csomagért cserébe” az MSZP 25 választókerületben kér visszalépést. Részben ott, ahol a szocialista favoritok korábban egyéniben is nyertek (például a X. kerületben Burány Sándor erősítésére léptetnék vissza az LMP-s Demeter Mártát, vagy a 20-kerületben Hiller Istvánt hagynák egyedül állva). Illetve akadnak olyan helyek, ahol fej-fej mellett megy az MSZP, a Fidesz és a Jobbik – itt az LMP pár százaléka döntő lehet (ilyen Miskolcon Varga László kerülete). És végül a harmadik kategóriába azok a helyek tartoznak, ahol az MSZP-Párbeszéd jelöltje a legnépszerűbb a demokratikus ellenzék emberei közül (ilyen Siófokon Magyar György, Debrecenben Gurmai Zita, vagy a 22. kerületben Molnár Gyula pártelnök.)

És akkor a 25 választókerület, ahol az MSZP-Párbeszéd az LMP és az Együtt visszalépését várja

Pécs: Mellár Tamás (független jelölt)

Szigetvár: Vass Péter

Miskolc: Varga László (Négy éve is kiütötte a Fideszt és a Jobbikot)

III. kerület: Szabó Timea (2014-ben egyéniben a szocialista Kiss László húzta be)

X. kerület: Burány Sándor (2014-ben is megnyerte)

XVII. kerület: Lukoczki Károly

XVIII. kerület: Kunhalmi Ágnes (2014-ben 56 szavazattal maradt alul, ha az LMP visszalépett volna, ő lett volna a befutó)

XX. kerület: Hiller István (2014-ben is maga mögé utasította a Fideszt.)

XXII. kerület Molnár Gyula

Szeged (Csongrád 1): Szabó Sándor (Négy éve is őt választották.)

Szeged (Csongrád 2): Joób Márton Dr. Tessényi Judit Györgyey János Boros-Gyevi Gergely

Debrecen (Hajdú Bihar 1): Gulyásné Dr. Gurmai Zita

Hajdúböszörmény (Hajdú Bihar 6): Csige Tamás

Szolnok: Győrfi Mihály

Tatabánya: Fekete Miklós Körtvélyfáy Menyhért Novák László

Komárom: Sólyom Jöran

Érd (Pest 1): Dr. Csőzik

Szigetszentmiklós (Pest 8): Stefanik Zsolt

Siófok: Dr. Magyar György

Nyíregyháza (Szabolcs-Szatmár-Bereg 1): Csabai Lászlóné (1994 és 2010 között egyfolytában a város polgármester volt, majd nyugalomba vonult)

Nyírbátor (Szabolcs-Szatmár-Bereg 6): Veres

Szombathely: Nemény András