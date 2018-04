"A lakásomba bejelentettek 200 ukránt" - Választási csalás a határnál?

Kelet-Magyarországon, határ menti településeken hol 17, hol 54, de van olyan ház, ahol 100-nál is több ukrán-magyar kettős állampolgár lakik papíron, derül ki az RTL Klub Házon kívül című műsorából. Az ott lakók - ha ugyan vannak ilyenek - sose látták őket, de sejtik, szavazni mind fognak. Az együttműködésre állítólag pénzt ígérve és közmunkával zsarolva veszik rá az embereket a polgármesterek.

"A lakásomba bejelentettek körülbelül 200 ukránt" - mesélte az RTL stábjának a kispáldi Sankó Józsefné. Hatalmas köteg választási értesítő levelet lapoznak át a riporterrel, miközben arról mesél, hogyan is kezdődött ez az önkormányzati választások előtt. Mint mondja, a polgármester, Magyar Sándorné akkor egy este azzal hívta magához, hogy ha aláírja az ukránok bejelentéséről szóló papírt, állandó közmunkát szerez a nőnek. Akkor állítólag a polgármester azzal nyugtatta a Sankó házaspárt, hogy a rendőrséggel már lebeszélte a dolgot. Közmunkájuk viszont már nincs egy ideje: mint Sankóné mondja, azért, mert beszéltek a bejelentésekről.

Kispáldot 22 éve vezeti a Fidesz színeiben Magyar Sándorné. Kérdezte őt az ügyről az RTL stábja, de hiába. Ugyan egy fél mondattal elismerte, hogy tud a sok száz fantom-szavazóról. De ragaszkodott hozzá: "nem nyilatkozom, és kész".

Minden statisztika azt mutatja, az ország keleti régióiból a legnagyobb arányú a lakosság elvándorlása. Ennek ellenére, Kispáldon 2010 és 2018 között 382-ről 802-re nőtt a választásra jogosult lakosok száma. Beregsurányban ugyanez a szám 455-ről 897-re emelkedett. Ott "50-től 80 ezer forintig kérnek egy bejelentésért", hangzik el a riportban.

Még a beregsurányi ravatalozóban is többen "laknak". Sőt, a stáb ellátogatott egy 37 éve halott asszony sírjához is, aki - mint értesültek - szintén szerepel a választási névjegyzékben. Vasárnap sokan még a 2001-es tiszai árvíz után teljesen elpusztult utcákból is "mennek majd szavazni".

Keresték a megyei kormányhivatalt, hogy megtudják, hogyan és milyen időközönként ellenőrzik, valóban ott élnek-e egy címen az oda bejelentettek, illetve, hogyan lehet az, hogy egy ügyintéző nem veszi észre, mikor 100-nál több embert jelentenek be egy-egy házba. A válasz: a kormánymegbízott hivatali elfoglaltsága miatt nem tud a napokban nyilatkozni.

Mint a műsorban elhangzik, az ismeretlen szavazópolgárok - állítólag 5300-nál többen - európai uniós állampolgárságot és magyar nyugdíjat is kapnak szavazatukért.