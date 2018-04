45 milliós "oktatóbázis" az államtitkár vejének

Kizárólag Czerván György fideszes képviselő-államtitkár veje használja azt az állami és uniós támogatásból felhúzott tápiószentmártoni lovasközpontot, amit - elvileg - iskolások és lovas szakemberek képzésére építették, írja a hvg.hu. Személyesen Czerván adta át a lovasközpontot, Fazekas Sándor miniszterrel - a lap váratlanul beállító riporterét mégsem engedték be megnézni a közpénzből épült, több mint 45 milliós beruházást.

A módszer ugyanaz, mint ahogy az izsáki polgármester - egyben a Magyar Lovas Szövetség egyik vezetője - Mondok József beköltözött a vadászházba, amit 35 millió forint uniós támogatással építettek papíron szálláshelynek, vagy amikor Becsó Zsolt fideszes politikus uniós pénzből épített vendégháza gyakorlatilag elérhetetlen az állampolgárok számára, írják. A Darányi Ignác Terv egyik pályázatán keresztül kértek és kaptak 2014-15-ben közpénzt egy térségi egyesületen keresztül a helyben régóta istállóként működő, állami tulajdonban lévő ingatlan felújítására.

A több mint 45 millió forintból kibővített „lovas oktatóbázist” eredetileg szakmai továbbképző centrumnak, valamint arra szántak, hogy majd általános iskolások sportolhassanak és ismerkedhessenek a magyar lovaskultúrával a "nemzeti kerettantervvel összhangban". A hvg.hu sem iskolásokat, sem képzésen részt vevő lovassportolókat nem talált. Csak egy meglepett alkalmazottat, aki többször elismételte, hogy ne őt kérdezzék, hanem a "főnököt", a nem sokkal később terepjáróval érkező ifjabb Galbács Ferenc fogathajtót. Vele volt felesége, Czerván György államtitkár lánya is.

Bár helyi források szerint kizárólagosan ő használja - napi szinten - az ingatlant, Galbács azt állította, hogy csak egy sima bértartó, vagyis rendszeres díjért cserébe tartja itt a lovait. Miután a lap munkatársa szembesítette őt azzal, hogy a lovak nem a sajátjai, sőt azok is a közvagyon részét képezik, végül elismerte, hogy valóban mindegyik a szilvásváradi Állami Ménesgazdaság tulajdonában van. Ezeket tartja és használja a ménesgazdasághoz tartozó, közpénzből felújított „képző központban”.

Galbács nem engedte meg, hogy az újságírók bemenjenek a közel ötvenmillióért felújított „bázisra” megnézni, hogyan zajlik ott a „lovaskultúra-oktatás” beindítása. Sőt: az épülethez – aminek udvarára láthatóan otthonosan parkolt be – neki nincs is kulcsa, mondta. Ezt egyébként határozottan cáfolta a lapnak az a Bozsik József - a fogathajtók egykori szövetségi kapitánya -, akit korábban "maffiamódszerrel" támadott le Czerván, mert nem megfelelő módon nyilatkozott Mészáros Lőrinc egy lovas beruházásáról. Mint Bozsik mondta, Galbács maga cseréltetett zárat, hogy őt távol tartsa. Czerván gazdászként dolgozó vejéről egyébként már korábban is születtek cikkek, amikor a környéken öt trafikra is koncessziót nyert.

Megkereste a HVG Czerván György államtitkárt is, részletesen felsorolva a tisztázandó pontokat a lovas központtal, illetve családtagjainak közreműködésével kapcsolatban, azonban érdemi válasz helyett a Földművelésügyi Minisztérium sajtóosztályán keresztül egyetlen mondatban reagált. „Czerván György államtitkár úr megkér minden újságírót arra, hogy amennyiben törvénytelenség jut a tudomásukra, azzal kapcsolatban tegyék meg a szükséges jogi lépéseket!” – közölték.

