Pávát keresték a becsapott ex-zsolnaysok

A pécsi Zsolnay Porcelánmanufaktúra tíz, volt alkalmazottja szerda reggel találkozni szeretett volna a baranyai megyeszékhely fideszes polgármesterével, Páva Zsolttal, hogy megtudják, a városvezetés hajlandó-e végre segíteni az általuk becsapott és súlyos költségekbe vert dolgozókon.

Emlékezetes, hogy 2016-ban egy, a Fidesszel jó kapcsolatban lévő gazdasági kör ingyen meg akarta szerezni a patinás, de adósságai miatt nehéz helyzetben lévő porcelánmanufaktúrát, mivel a cég több tízmilliárdos – az unió által finanszírozott - állami megrendelésekre számíthatott. A tervet a pécsi városvezetés azzal segítette, hogy az önkormányzat létrehozott egy „ellengyárat”, a Ledina Kft.-t, és oda átcsalták a 145 embert foglalkoztató Zsolnay 118 alkalmazottját. Így a Zsolnay átmenetileg ellehetetlenült. Az einstand azonban bedőlt: a Zsolnay rendezte adósságát, pótolta a kilépőket, új megrendeléseket kapott, viszont a Ledina – amit közben a város eladott - azóta se talál magának elegendő helyet a piacon. Utóbbi cég már leépítette alkalmazottai felét, ráadásul a volt Zsolnay-dolgozók rendkívüli felmondását a bíróság jogalap nélkülinek ítélte, ezért ők 2-300 ezer forintos kártérítést kell fizessenek korábbi munkáltatójuknak. A fizetés határideje április 6-án lejár, azt követően a végrehajtó bármikor csengethet a kevés keresetű vagy munka nélkül tengődő embereknél.

Ezért kereste fel szerdán a polgármestert a volt zsolnaysok küldöttsége. Páva Zsolt nem volt bent a hivatalában, ezért a küldöttség egy levelet adott át a polgármester kabinetfőnökének. A levélben – többek között - ez áll: „2016 júniusában többször szóban és írásban Pécs város vezetői arra buzdítottak bennünket, hogy egy nap alatt hagyjuk ott munkahelyünket, azt mondták, hogy ez a város, a kormány érdeke, s csak így tudjuk megtartani állásunkat végkielégítési jogosultságunkat. Öntől, mint polgármestertől levelet kaptunk melyben megköszönte helytállásunkat, biztosított segítéségről támogatásáról… Munkaügyi perünket elvesztettünk, s most fizetnünk kell. Ígéretük ellenére semmit se tettek értünk… elvették a munkahelyünket, munkánkat, megélhetésünket, végkielégítésünket és jelentős költséget okoztak, amiről most hallani se akarnak, holott vállalták, minden költséget állnak helyettünk. Becsaptak 118 pécsi embert, s most menekülnek a probléma elől. Ha maradt még egy csekély becsület Önben és társaiban, akkor most nyilvánosság elé áll, és vállalja a következményeket. Elmondja milyen módon leszünk kártalanítva, vagy nyíltan kimondja, át lettünk vágva, és magunkra lettünk hagyva, oldjuk meg, ahogy tudjuk saját erőnkből…”

Keserü Tibor, a dolgozók küldöttsége nevében lapunknak elmondta, hogy péntekig várnak választ a levélre. Egyrészt a lejáró fizetési határidő miatt siettetnék a választ, másrészt azért, mert úgy gondolják, hogy a választás után már biztosan nem foglalkozik velük a fideszes városvezetés. Ha a Fidesz nyer a választáson, akkor már nem kell félniük a választóktól, vélte Keserü, ha viszont veszít a Fidesz, akkor a mostani kormány már nem dönthet a kártalanítás átvállalásáról.

A városvezetés később ígért választ az ügyben. Tegyük hozzá, hogy Pécs önkormányzata nem vállalhatja át a kártérítést, hisz arra – a városvezetés ígérete ellenére – nincs semmilyen jogalap, az eladósodott Ledina pedig azért nem fizethet, mert akkor kijátszaná a hitelezőit. A bajba jutott dolgozók helyett legfeljebb az őket becsapó politikusok fizethetnék ki a 23 millió forintra rúgó kártérítést, saját vagyonukból. Ennek azonban egyelőre semmi jele sincs.

Ungár Tamás