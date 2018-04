Márki-Zay átnézte a közbeszerzéseket, és megtette az első feljelentést

Az LMP társelnökével, Hadházy Ákossal közös sajtótájékoztatón jelentette be Márki-Zay Péter, a korábban Hadházy által pedzegetett közbeszerzések ügyében feljelentést tesz hűtlen kezelés miatt - írja az Index.hu. Az irányítottnak tűnő eljárásokban 300 millió körüli összeg lehetett a tender-nyertes Kupola 2000 Kft. haszna, amelyből 230 millió az uniós kohéziós alap és a magyar állam kára, a maradék pedig a hódmezővásárhelyi önkormányzaté.

A feljelentés a Kupola 2000 Kft. Márki-Zayék szerint gyanús közbeszerzési győzelmeit érinti. A cég, melynek tulajdonosa Paragi István, két olyan hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati pályázatot is megnyert, amelyre tapasztalatai alapján nem sok eséllyel jelentkezett volna. Ezért a polgármester és Hadházy Ákos irányított közbeszerzést gyanítanak a háttérben.

A Kupola 2000 hódmezővásárhelyi cég, főtevékenysége mérnöki feladatok ellátása és műszaki tanácsadás. A városnak értékbecsléseket, kisajátításhoz kapcsolódó munkákat is végzett, kiviteli terveket készített, illetve egy alkalommal kondicionálógépeket szállított a városi strandfürdőbe. A cég árbevétele kicsivel évi 7 millió forint alatt alakult. 2015 nyarán mégis úgy érezte, hogy van keresnivalója egy profiljába egyáltalán nem vágó, hulladékgazdálkodás korszerűsítésére kiírt, közel egymilliárdos tenderen.

A gyanú szerint eleve rá szabott tendert meg is nyerte a Kupola 2000 - igaz, ehhez azt kétszer is ki kellett írni. Hadházy és a polgármester még egy, szintén hulladékgazdálkodási közbeszerzést is megemlít a feljelentésben, ahol a Kupola 2000 - szintén egyetlen indulóként - egy 231 millió forintos közbeszerzést nyert el. A korábbi esethez hasonlóan azok a cégek, amelyek a potenciális beszállítói lehettek a Kupola 2000 Kft.-nek, a szerződésben csak tanácsadóként, „célgépek üzembe helyezőjeként” (Pappas Auto Mo. Kft.) és a hulladékgyűjtő edények „telepítőjeként” (SIEX Kft.) lettek megjelölve, holott akár önállóan is tehettek volna ajánlatot termékskálájuk alapján.

Márki-Zay úgy számol, az irányítottnak tűnő közbeszerzési eljárásokban 300 millió forint körüli összeg lehetett a Kupola 2000 haszna, amelyből mintegy 230 millió az uniós kohéziós alap és a magyar állam kára, a maradék pedig a hódmezővásárhelyi önkormányzaté. Ennek alapján szerdán megtette a feljelentést ismeretlen tettes ellen, különösen nagy kárt okozó hűtlen kezelés ügyében.

A beadványban Márki-Zay azt is külön megemlíti Paragi Isván helyi beágyazottságának alátámasztására, hogy a vállalkozó annak a szintén hódmezővásárhelyi illetőségű Építészmester Zrt.-nek a vezére, amely cég évek óta "gyakorlatilag igazi versenytársak nélkül nyeri a város építőipari tárgyú közbeszerzéseit".