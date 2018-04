Stop labdarúgás!

Kettős vereséggel megkezdte szokásos évi vesszőfutását az agyonpénzelt magyar labdarúgó-válogatott. Pedig a legújabb szövetségi kapitánynak – a belga migráns Georges Leekensnek –, egy hét híján öt hónap állt rendelkezésére, hogy megismerje és felkészítse csapatunkat a várva várt, igen könnyű, látványos sikert ígérő debütálásra. Bár mindnyájan jól tudjuk, végtelenül elszomorító, hogy az egészségügyhöz képest még mindig ennyire méltatlanul kevés pénz jut a stadionokra; de hogy ilyen szégyenletesre sikeredjen egy bemutatkozás, annak azért más oka is lehet… Én először Gyurcsány Ferencre gondoltam, de most már biztosan tudom, hogy ki áll a háttérben. Ezt annál is inkább ki merem jelenteni, mivel saját magam láttam, hallottam, amint a múltkor Orbán Viktor személyesen jelentette be a Magyarország elveszejtését előrejelző döbbenetes leleplezést: Magyarországon „2000 zsoldost, egy egész zsoldoshadsereget” állomásoztat Soros György. Csak nehogy be kelljen hívni az oroszokat.

Komáromi Attila