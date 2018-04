Az óriásplakát árnyékában

Kaposvár - Kerítés sehol, az egyik oldalon a vasúti töltés a telekhatár, három irányból pedig elvadult bokrok jelzik a birtok végét. Az udvaron két kutyaház, az ajtó előtt egy rozzant szék, a fehérre meszelt lapos tetős épület boldogabb helyeken garázsnak sem menne el, a 610-es út Kaposvárról kivezető szakasza mellett, a gyékényesi vasúti sínek szomszédságában található viskóba mégis négyen laknak.

– Huszonöt négyzetméter, egyetlen helyiség – mondja Sárközi Zsolt. – Nem nagy, de valahogy elférünk benne. Nemrég még öten voltunk, de meghalt anyám élettársa… Fűteni tudunk, meg aludni is van hol, s ez a legfontosabb. A gyerekek intézetben vannak, de mi sem tudjuk, meddig maradhatunk, ugyanis éppen most kaptuk meg az árverezési papírt a végrehajtótól. Anyám analfabéta, s régebben aláírattak vele valami szerződést, ami miatt most 170 ezer forintot követelnek rajtunk.

Nézzük a papírt, vastag betűvel szedve rajta a tartozás, majd hosszú indoklás, aztán újabb vastag betűs szakasz: félmillió forintra értékelték fel az ingatlant. Melyet ötvenezer forintos kikiáltási áron hirdettek meg tízezres licitlépcsővel. Próbálnánk nyugtatni a tulajdonosokat, ugyan, kinek kellene az igencsak szerény hajlék, de legyintenek: egy nagyvállalkozó a szomszéd minden irányban, s már évek óta meg akarja venni a birtokai között éktelenkedő foghíjat, így nem kérdés, hogy licitálni fog.

– Huszonöt éve itt élek – állítja Bogdán Erzsébet. – Fogalmam sincs, hová megyek majd. Próbáltunk segítséget kérni a várostól, de ránk sem hederítettek. Százhetvenezer forint nekünk irdatlan pénz, a biztos bevételünk csak az a tízezer forint havonta, amit ennek a bérleti díjaként kapunk – int a háztól néhány méternyire éktelenkedő óriásplakát felé.

Melyről Orbán Viktor néz a városból kifelé autózókra. Mellette öles betűkkel a felirat: Nekünk Magyarország az első!

Vas András