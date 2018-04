Újraéled a Tungsram

Magyarországi központú, innovatív, európai prémium márkaként tér vissza a Tungsram a világpiacra – fogalmazott az új menedzsmentet bemutató sajtótájékoztatóján Jörg Bauer, a Tungsram Csoport elnök-vezérigazgatója, miután kedden aláírták a General Electric (GE) Lighting magyarországi egységeinek adásvételéről szóló szerződést.

A GE még 1989-ben vásárolta meg az 1896-ban alapított Tungsramot, majd az idén februárban bejelentette: alaptevékenységére kíván koncentrálni, ezért eladja európai, közel-keleti, afrikai és törökországi fényforrás-, valamint globális autólámpa-üzletágát. Ezekből most a tervezett eladás legnagyobb hányadát jelentő magyarországi egységek kerültek a Tungsram Csoport tulajdonába, de a más földrészeken lévő GE-egységek átvételéről is tárgyalnak.

Jörg Bauer, aki egyébként a GE korábbi magyarországi elnöke volt, úgy látja: nagy versenyelőny lesz a Tungsram számára, hogy az eredeti cégről leválva kisebb, gyorsabban reagáló, agilisen tervező szervezetként tud majd működni. Hangsúlyozta: az eddigi munkára építve fejlesztik majd tevékenységüket, a központ pedig továbbra is a budapesti, Váci út 77. szám alatti gyártelep és irodaház marad. Folytatódik a termelés a többi gyártó telephelyen – Hajdúböszörményben, Kisvárdán, Nagykanizsán és Zalaegerszegen – is. Az eladás mintegy 4000 magyarországi munkavállalót érint. Őket Jörg Bauer jelentős értéknek nevezte, és hangsúlyozta: nem terveznek elbocsátást. Emberbarát cég szeretnénk lenni: egy olyan hely, ahol a cég lojális az emberekhez, az emberek lojálisak a céghez – fogalmazott.

A Tungsram Csoport idén az átvett egységek tavalyval megegyező összegű, mintegy 90 milliárd forintos árbevétellel számol, és úgy tervezik, hogy tíz év múlva a cég árbevétele eléri majd az egymilliárd amerikai dollárt, azaz 250 milliárd forintot. Jörg Bauer kitért arra is: rövid- és hosszútávú hitelmegállapodást kötöttek az Exim Bankkal, a csoportnál keletkező nyereséget pedig visszaforgatják a cégbe. Kérdésünkre, hogy a magyar kormány támogatja-e valamilyen formában az újraéledő Tungsramot, úgy fogalmazott: pénzügyileg nem, legföljebb morálisan. Ez egy privát üzlet – szögezte le. Emlékezetes: Varga Mihály pénzügyminiszter az Iparkamara gazdasági évnyitóján a kormány gazdaságpolitikai vállalásai között említette, hogy néhány magyar vállaltot – köztük a Tungsramot – nemzetközileg is ismert magyar brandként kapcsolnak majd be a világ gazdasági vérkeringésébe.

Varga Dóra