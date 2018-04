Megműtötték Fülöp herceget

Csípőműtétet hajtottak végre az edinburghi hercegen. A brit uralkodó 97. évében járó férjét már régóta akadályozta a mozgásban a probléma, emiatt csak ritkán jelent meg a nyilvánosság előtt is. Nem vett részt a királyi házaspár hagyományos húsvéti templomi látogatásán, és a sok évszázadra visszanyúló hagyományos nagycsütörtöki ezüstpénzosztáson sem, amikor II. Erzsébet királynő életéveivel megegyező számú - vagyis az idén 92 - kiválasztott alattvalót ajándékoz meg. Fülöp herceg tavaly ősszel hivatalosan is visszavonult a közszerepléstől, bár előtte nagyon aktív volt. Nem mellesleg 780 társadalmi és jótékonysági szervezet elnöke, fővédnöke vagy tagja, és azokkal a jövőben is kapcsolatban marad.