"Fantomtermek" Semjén Zsolt vadásztársánál

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szerint az állam előnyös szerződést kötött a volt noszvaji oktatási központ bérbeadásakor. A Népszava derítette ki, hogy az eredetileg hátrányos helyzetű gyerekek és mentoraik képzésére szánt, és az állam által 219 millió forintból felújított épületet húsz évre a Semjén Zsoltot Svédországban vadásztató Farkas József Szaktudás Kiadóház Zrt-jének adta bérbe az állam. Hogy milyen feltételekkel, azt Farkas Józseftől nem tudtuk megkérdezni, mert mikor kiderült, miről érdeklődünk, lecsapta a telefont.

Az épület vagyonkezelője, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság beszédesebb volt. Kérésünkre adott válaszuk szerint a közbeszerzési eljárást követően aláírt koncessziós szerződés a TÁMOP projekttel nem érintett ingatlanrészre köttetett, az a Magyar Állam számára előnyös és bevételt hoz. A 2015. május 27-én aláírt megállapodásban a Szaktudás Kiadó Ház Zrt. vállalta, hogy nettó 100 millió forintos felújítás révén egy háromcsillagos hotelt alakít ki, továbbá 15 éven keresztül koncessziós díjat is fizet. A megállapodás rögzíti azt is, hogy az ingatlan C épületének használatára – ahol az uniós felújítások zajlottak – a Szaktudás Kiadó Ház Zrt. nem jogosult. Az uniós forrásból felújított épületet jelenleg is az illetékes állami szerv, az Oktatási Hivatal használja a projekt eredeti céljára – írták.

Ennek ugyanakkor ellentmond, hogy mi magunk személyesen érdeklődtünk a helyszínen, hol vannak a tantermek, s ha esetleg gyerekeknek szeretnénk előadásokat szervezni, hány főre tudnának ellátást biztosítani. Az általunk megkérdezett alkalmazottak szerint azonban az épületben semmilyen képzést nem tartanak, erre nincs hely és felszerelés sem.

Doros Judit