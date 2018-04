Djokovic Radek Stepanekkel is szakított

Andre Agassi után másik edzőjével, a cseh Radek Stepanekkel is szakított a volt világelső teniszező, Novak Djokovic. A 30 éves szerb játékos közleményben úgy fogalmaz, a kapcsolata mindig nagyszerű volt és az is marad Stepanekkel, akitől nagyon sokat tanult és akivel nagyon élvezte a közös munkát. A Stepanekkel való szakítás konkrét okáról nem ír Djokovic, aki könyöksérülése miatt a tavalyi év második felét kihagyta, s egyelőre idén sem találja a formáját. Jelezte, a családjával töltött rövid pihenő után megkezdi a felkészülést a salakszezonra, amelyet sikerre éhesen vár. Andre Agassi, Djokovic másik edzője múlt szombaton jelentette be, hogy már nem segíti a szerb teniszező felkészülését. (MTI)