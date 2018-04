Több a gazdag, több a jacht

Miközben az orosz milliárdosok az amerikai szankciók következményeitől rettegnek, hóbortjaik mit sem változnak.

A Forbes leggazdagabb üzletembereket rangsoroló összesítése idén sem volt híján az oroszoknak: szám szerint 102-en fértek fel a nívós listára, közülük 13-an most először szerepeltek az amerikai magazin éves lajstromában.

Az első százba összesen kilencen fértek be, a vagyonuk 410,8 milliárd dollár. Vlagyimir Liszin, a legnagyobb orosz acélgyártó, a Fletcher Group Holdings Limited fő tulajdonosa áll az élen, akinek egyetlen év elég volt ahhoz, hogy 3 milliárddal növelje vagyonát 19,1 milliárdra. A világ leggazdagabbjainak a listáján ez „csupán” az 57. helyre volt elegendő. Az acélkirály, Alekszej Mordasov, a „Szeversztal” fő tulajdonosa – 18,7 milliárddal – és Leonyid Michelson, a gázkitermelő Novatek fő részvényese követi a sorban 18 milliárd dollárral. Vagit Alekperov, a Lukoil feje sem panaszkodhat, ő 16,4 milliárdot tudhat magáénak. Gennagyij Timcsenko a Novatek részvényeseként 16 milliárdjának örülhet.

Vlagyimir Potanyinnak, a „Nornikkel” fő tulajdonosának 15,92 milliárdja van, a vegyiparban érdekelt Andrej Melnyicsenkónak 15,5 milliárdja.

Az élenjárók között is akadnak, akik egy év alatt vesztettek a vagyonukból, mások sikeresebbek voltak, és sokan vannak, akik néhány milliárdjukkal fel sem kerültek a listára, pedig esetenként jobban üzleteltek, mint a nagyok.

Na és hogyan élnek a milliárdjaikból? – merül fel sokakban a kérdés. A jelek szerint a gazdagság egyik legjellemzőbb fokmérője a jacht. Több orosz hírportál, így például az „RBK”, valamint a „Superyachtfan” jóvoltából most szembesülhetünk azzal a páratlan vitorlás flottával, amelyet az évek során az újgazdagok létrehoztak, dacolva minden kockázattal, válsághelyzettel és politikai széljárással. Ebben is versengenek, kérkednek egymással, hogy melyiküknek különb a hajója.

Arkagyij Rotenberg, aki fel sem került a leggazdagabbak élbolyába, elsősorban nem a jachtjáról híres, hanem arról, hogy ő és a fivére az orosz elnök régi barátja. Fiatalkorukban együtt dzsúdóztak Putyinnal. Számos jelentős állami megrendeléshez jutottak, Arkagyij építi fel például az orosz szárazföldet a Krím félszigettel összekötő gigantikus hidat. Jachtjának értékét 60 millió dollárra becsülik. Ezen kívül még két hajója van.

Andrej Melnyicsenko jachtja 119 méter hosszú, 300 millió dollárért építették még 2008-ban. 2017-ben azonban átadták neki a világ legnagyobb vitorlását is, egy Németországtól rendelt 143 méteres példányt. Becslések szerint 400 millió eurót érhet, s félszáz ember teljesít szolgálatot rajta.

A Londonban élő Roman Abramovics sem panaszkodhat. Még 2010-ben, Németországban épült „Eclipse” nevű jachtja, amely akkor 162,5 méteres volt, ám azóta meghosszabbították. Több mint 400 millió euróba került az „átalakítás”, a belső tér kialakítása ennek fele volt: 24 kabin, koncertterem, masszázs-szalon, három étterem, mozi, borospince, két uszoda, két helikopter, négy nagyobb motorcsónak, 20 siklócsónak, golyóálló üvegek…

Mihail Prohorov „Palladiumja” 200 millió dollár értékű, Aliser Uszmanov 156 méteres hajója 600 millió dollár, és tavaly kiérdemelte az Év Motoros Jachtja címet. Ez utóbbinak van a legnagyobb úszómedencéje. Szergej Galickij sem panaszkodhat, az ő 250 millió dolláros jachtján még lift is van. Vlagyimir Potanyinnak több hajója van, három közülük összesen 500 millió dollárt ér. Igor Makarov három mellé rendelt egy negyediket is, amelynek wellness részlegéhez szauna, török fürdő, jakuzzi és napozó terasz is tartozik. Andrej Szkocs, az egyik leggazdagabb képviselő, Hollandiában épített jachtja megkapta a World Superyacht elismerését. Az, hogy mi zajlik ezeken a hajókon, már egy másik történet. Néhány nyilvánosságra került botránytól eltekintve, a tivornyák részleteit titok övezi.

Barabás Péter