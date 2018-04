Abszurd átadáscunami a kampányhajrában

Hinta, pad, felújítás előtt álló út – a kampány hajrájában a kormánypárti politikusok mindent felavatnak, ami a szemük elé került, még azt is, ami nincs.

Nem nélkülözi a tragikomikus jeleneteket a Fidesz kampánya. Mert bár a kormánypárt megannyi kész és félkész beruházás avatását időzítette a kampány hajrájára, sokaknak nem jutott akár csak kicsit is jelentősebbnek mondható átadás – az ünnepélyes szalagátvágásokból viszont ők sem akartak kimaradni.

A budapesti 1. választókörzet kormánypárti jelöltje, a KDNP-s Hollik István például előbb egy darab játszótéri hintát adott át, majd pedig egy belvárosi parkban felavatott egy kismamáinak készült szoptatópadot. A padavatás jelentőségét mutatta, hogy egy ekkora beruházáshoz két fideszes politikus is kellett: Hollik mellett Szentgyörgyvölgyi Péter V. kerületi polgármesternek is jutott a dicsőségből.

A boltjaiban a számlaadást mellőző kereskedelempolitikai miniszteri biztos, Szathmáry Kristóf, aki egyben a BVSC-Zugló elnöke a klub „amatőr és profi sportolói, valamint családtagjaik számára” épült tanulószobáját avatta fel. Deutsch Tamás, fideszes EP-képviselő egészen Békéscsabáig utazott, hogy kampánybeszéde után átadjon egy internet-hozzáférési pontot. Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter is: Csámpán a majdani naperőmű alapkő-letételén helyezett el időkapszulát. Alapkőben utazik a miskolci Csöbör Katalin is, aki Sajókeresztúron egy most még csak megálmodott járműipari beszállító központ avatásán vett részt, majd az alsózsolcai és felsőzsolcai polgárőröknek adott át terepjárókat. A zalaegerszegi polgármester és közgyűlési tagok fejének leüvöltéséről, valamint az Alföldi Róbert-est megfúrásáról elhíresült Vígh László ezúttal Lentiben járt, ahol vészjelző karpereceket adott át időseknek.

Vécsey Lászlónak, a gödöllői kormánypárti jelöltnek sem volt könnyű dolga, de elvégezte a munkát: egy 2014-ben egyszer már beígért, de elnapolt uszoda-projektet ígért meg újra. Egészen pontosan egy építési terület átadási ünnepségen vett részt. Hasonlóan jelentős kampányesemény lehetett az Miskolcon, hogy egy hatalmas, sáros terület közepére kiraktak egy majdani ipari parki fejlesztésről szóló táblát, nagyjából a semmibe. A hevesi 2. körzetben induló Horváth Lászlónak valamivel több jutott, de azért nem sokkal: mivel még épp csak elkezdődött Mátraballán az óvoda felújítása, szalagátvágás helyett csak személyes látogatásával – és persze az arról készült felvételek nyilvánosságra hozásával – adott súlyt a munkálatoknak. Párttársa, Pócs János 42 képes galériát közölt az interneten arról, hogy Jászberényben felavatott egy emléktáblát.

Mindezen is túltesz a bicskei Fidesz: egy még el sem készült utat adtak át. A "Bicske és Zsámbék közötti szakasz, ezen még nem történt meg a felújítás" – így mutatta be azt az etapot az állami útfenntartó megyei igazgatója, amelyet a napokban adott át Tessely Zoltán bicskei fideszes országgyűlési képviselőjelölt. A HírTV tudósítás szerint a nyolc kilométeres szakasz felújításával majd csak augusztusra lesznek kész.

Sarkadi Nagy Márton, Vas András