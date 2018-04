Karácsony: Nem dobhatjuk el a hatalmat, mint a forró krumplit

Az LMP sem választási együttműködést nem akar, sem közös kormányzást, Karácsony Gergely szerint viszont gyakorlatilag a választók elárulása lenne, ha a baloldalt hatalmaznák fel a választók az ország irányítására, ám a demokratikus ellenzék pártjai nem élnének a lehetőséggel. Minden másban mindenki egyetértett a V18 vitáján.

A szakpolitikákban egymásra rímeltek, a kormányzás kapcsán azonban egymás torkának estek a demokratikus ellenzék pártjai a Válasszunk 2018! (V18) csoport szerda esti fórumán. Szél Bernadett itt tovább gombolyította az LMP-s retorikát, miszerint nincsenek érdemi együttműködési ajánlatok, így nem is repülnek együtt senkivel. És a „Lehet Más a Politika” immár nem szűkítette az „együtt nem működést” a kampány időszakára, hanem azt is világossá tette, hogy amennyiben győz a baloldal, az LMP akkor sem működik együtt a többi párttal, hanem arra törekszik, hogy előrehozott választásokon legyenek. Hivatalosan azért, hogy még jobban meg lehessen verni a Fideszt (hiszen Szél szerint ezen a megmérettetésen borzasztóan a hatalomnak lejt a pálya.)

De az LMP társelnöke végül nemcsak a kormánypárt „legitimációs alapjait” próbálta romosítani, hanem az ellenzéki társpártokét is. Ugyanis arról beszélt, hogy az LMP az egyetlen párt, amelyik mögött nem sejlik fel (és nem is sejlett) oligarcha. Szél álláspontját – legalábbis az előrehozott választásokról – egyedül Fekete Győr András András osztotta részben: a Monetum elnöke szerint tárgyalni kell, de ha nem sikerül koalíciót kötni, jöjjön az újabb „mérkőzés”. A kilengő politikai mondásokat Karácsony Gergely lendítette vissza, aki egyrészt kikérte magának az oligarcházást, másrészt őszintén meglepődött azon, hogy miközben számos szakmai ügyben (például egészségügy, oktatás) egyetért az összes demokratikus ellenzéki párt, amint kormányzásról van szó, rögvest mindenki a különbségekről beszél. Így Karácsony elhibázottnak tartaná, ha az ellenzék – pontosabban a baloldal – egy választási győzelem után úgy dobná el a hatalmat, mint "a forró krumplit". Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje szerint Magyarországnak végre stabil, európai, szociális kormányra van szüksége – amit a legerősebb ellenzéki szövetség vezetőjeként ő vezetne. Ez pedig a nem a hatalomról szól: ha demokratikus ellenzék pártjai nem alakítanak kormányt, miközben megkapták a választók felhatalmazását, az gyakorlatilag a többség akaratának elárulása. Erre igenelt Gyurcsány Ferenc, aki szerint egyértelmű, hogy a bizalom felelősséggel is jár – így a DK elnöke szerint nem kell túlbonyolítani a dolgot: aki a demokratikus oldalon a legtöbb szavazatot kapja, az hétfő hajnalban egyeztetésre hívja a többieket, és kész.

Egyébként a szakmai kérdésekben tényleg egymásra épültek, egymást egészítették ki a pártok válaszai.

A fórumon szóba került az egészségügy, az oktatás, a szociálpolitika és az antikorrupciós politika kérdésköre is. Balázs Péter hangsúlyozta: a rendezvény célja, hogy a közös pontokra mutasson rá. Abban valamennyi résztvevő egyetértett, hogy az oktatásban és az egészségügyben jelentős forrásbevonásra van szükség mind a rendszer működtetése, mind a bérek tekintetében. A szociális területen a dolgozói szegénység és a lakhatási válság felszámolását, az alacsony nyugdíjak rendezését, a családi pótlék emelését tekintették a legsürgetőbb kihívásoknak. A korrupció elleni harc egyik legfontosabb lépésének egy független antikorrupciós ügyészség felállítását tartották.

"Jobb később, mint soha, az ország demokratikus közvéleménye ezt várja a pártoktól" – indokolta a V18-ak kulcsfigurája, Balázs Péter volt külügyminiszter, hogy miért rántott a választásra mozgósító mozgalom az utolsó pillanatban össze egy vitát.

Karácsony Gergely jobbnak látta volna, ha az ellenzék legalább egy évvel korábban együtt tud működni, és mostanra kiforrott alternatívát tudna felmutatni a választóknak.

Gyurcsány Ferenc szerint az ellenzék készen áll a kormányzásra, ezt világossá kell tenni az emberek számára. "Nincs mese, egy az egyben kell küzdeni a Fidesszel szemben, mert nem ők vannak többségben" - mondta. Szigetvári Viktor is úgy véli, a Fidesz abszolút többsége megtörhető. Szél Bernadett is azon az állásponton van, hogy az emberek többsége kormányváltást akar. Mint fogalmazott, Hódmezővásárhely két dologra világított rá: az egyik a változás igénye, a másik a választási részvétel fontossága. Fekete-Győr András szerint ahhoz, hogy Magyarország igazi XXI. századi demokráciává váljon, a politikai kultúrán is változtatni kell.