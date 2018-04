Orbán már hajlandó volt koalícióról is beszélni

Választásokról, migránsokról és Soros györgyről beszélt a miniszterelnök - mindezt az egyszerűsítés és az igazság jegyében.

"Mi pályaelhagyó értelmiségiek volnánk, ezért számunkra a kampány egy intellektuális kihívást is jelent (...)bonyolult dolgokat kell leegyszerűsíteni úgy, hogy azok tartalma igaz legyen" – szolgált választási krédójóval a kampányhajrában . Majd az igaz tartalom jegyében hosszan beszélt arról, hogy szerinte a migránsveszély "folyamatosan itt áll a kapuk előtt és fenyeget", annak ellenére, hogy "nemcsak Magyarországon, de egész Európában migránsellenes többség jött létre".

A Fidesz elnöke arról hallgatott, milyen eredményt vár a választáson, viszont korteskedni nem volt rest, és világossá tette, hogy szerinte "az egyetlen felelős döntés április 8-án két X a Fideszre". Azonban arra is utalt, hogy a Fidesz veresége esetén kivel lenne hajlandó koalíciós kormányt alakítani, amikor a centrális erőtér helyett újra jobb-és baloldalt kezdett emlegetni: "egységes, döntésképes (...) kormányt ma csak a nemzeti oldal képes alakítani Magyarországon".

Orbán szerint ha a "baloldal bármilyen formában kormányra jut", az "gyenge koalíciós" kormányt eredményezne, amitől szerinte "emelkedni fog a rezsi és emelkedni fognak az adók is". (Arra a kormányfő nem tért ki, hogy noha a kabinet alkíthatná a hatósági árakat, a tarifákat nem igazítja a világpiaci árakhoz, így az utóbbi években egy átlagos magyar család 70 ezer forintot bukott a gázszámlán.) A miniszterelnök utalt arra, hogy az "első látásra csetlő-botló" baloldali ellenzék veszélyt jelenthet a pártjára, bár szerinte " az erejüket nem saját maguknak, hanem a külföldről érkező infúziónak köszönhetik. Attól veszélyesek, hogy a külföldi megbízóik zsoldosaiként harcolnak, és ez egy komoly veszélyforrás".

A miniszterelnök Soros Györgyöt is emlegette, mondván: ha nem ők nyernek, "Soros emberei be fognak ülni a kormányba, ez történt más országokban is, erről szólnak a Soros-leaksben kiszivárgott hangfelvételek" – bár ha hiszünk Orbánnak, ez voltaképpen bonyolult dolgok leegyszerűsítése. Az igazságtartalomról nem is beszélve.

Népszava