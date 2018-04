Van, aki már 92 nemzeti dohányboltban érdekelt

Hiába telt el már majdnem öt év a nemzeti dohányboltok nyitása óta, számos régi trafikos továbbra sem tudott talpra állni sem anyagilag, sem lelkileg. Eközben a koncessziót nyert közelállók körül hatalmas trafikhálózatok álltak fel. Míg a törvény szerint egy személy legfeljebb öt dohányboltot üzemeltethetne, ezek végső tulajdonosai egyszerre több tucat trafikban is érdekeltek lehetnek. Az Átlátszó.hu cikke szerint például a CBA felső-vezetői 57 trafikhoz köthetőek, egy Vu Zoliként emlegetett üzletember pedig 92-hez.

2013 közepétől csak azok árulhatnak cigarettát, akik erre engedélyt kapnak. A koncessziókat botrányos tenderen osztották ki: hamar kiderült, hogy az engedélyek nagy részét a kormánypárthoz így-úgy közelállók nyerték meg. Míg a törvény szerint egy személy legfeljebb öt dohányboltot üzemeltethetne, a sokmilliárdos forgalmú üzemeltetői hálózatokba szerveződő dohányboltok végső tulajdonosai – betéti társaságok kültagjaiként – egyszerre több tucat trafikban is érdekeltek lehetnek.

Az Átlátszó a budapesti I. kerületben kezdte vizsgálni a "trafikmutyi" utóéletét, ahol azonnal hatalmas céghálók nyomaira bukkant. A trafiktörvényben ugyanis nincs kitétel arra, hogy a trafikokat üzemeltető Bt.-kbe ki szállhat be a koncessziótulajdonosokon kívül. Bárki lehet például kültag, akkor is, ha nincs koncessziója. Ráadásul arra is lehetőség van, hogy a nyereségen 1%-99% arányban osztozzanak.

A portál ír a Sárkány Centert is tulajdonló Vu Quy Duongról, aki 92 nemzeti dohányboltban szerzett tulajdonrészt - ezek az üzletek a megnyitásuk óta összesen 51 milliárd forint bevételt termeltek. Akit érdekel, kedvenc trafikja vajon ehhez a hálózatához tartozik-e, rákereshet ebben, az Átlátszó által készített táblázatban. A CBA felsővezetői 57 trafikban érdekeltek, amelyek eddig 26 milliárd forint bevételt termeltek. Közülük Baldauf Lászlóhoz például 13 trafikhoz köthető. A többivel Krupp József, Breier László és Gyelán Zsolt büszkélkedhet - mind a CBA igazgatósági tagjai, és egyikük sem nyert koncessziót dohányboltra.

Hogy még mit talált az Átlátszó az I. kerületet vizsgálva, itt olvasható bővebben. A cikk egy sorozat része, mely hamarosan folytatódik a II. kerülettel.