A nap elől nem elbújni kell

A hétvégére napos időt ígérnek a meteorológusok, a meteogyógyász szerint bár már most négyes szintű az UV-sugárzás mértéke, ajánlott megkezdeni a szervezet naphoz szoktatását.

Már most négyes szintű, azaz a szeptember elejivel megegyező az UV-sugárzás mértéke – mondta a Népszavának Pintér Ferenc, a Meteo Klinika igazgatója. Ennek semmi köze a hőmérséklethez, az UV-sugárzás alapvetően a Nap magasságával van összefüggésben. Nyár végén azonban legtöbbünk kellő barnasággal, azaz védelemmel rendelkezik, ezért a mostani időszak a veszélyesebb, ezért nagyobb körültekintésre van szükség. Viszont fontos, hogy napozzunk és beszerezzük a D-vitamin termeléshez szükséges sugárzásmennyiséget. A létfontosságú anyagnak a mérsékelt övben általános a hiánya, télen szinte kötelező a pótlása, most azonban természetes úton szerezhetjük be.

Illusztráció: pexels.com

Nem kell elbújni

A pénteki hidegfront után hétvégére sok napsütést és kellemes hőmérséklet várható, nyugodtan lehet, sőt a fokozatos barnulás érdekében ajánlott is napozni. Már, aki erre képes, vannak ugyanis, akik nem tudnak lebarnulni, számukra, a kisgyerekeknek pedig mindenképpen a megfelelő készítmények használata „marad”. A déli erős napsugárzás ellen napernyővel, megfelelő öltözékkel is célszerű védekezni, bár jó tudni, hogy a nap sugarai a nagyon vékony szöveten képesek áthatolni, ezért „nincs mese: kenniük kell magukat.” A szemünk, a retinánk védelméről is gondoskodni kell, fontos a megfelelő napszemüveg használata. Sokan nem tudják, de hűvös időben ugyanúgy le lehet égni, amit viszont feltétlenül el kell kerülni. A túlzásba vitt napozás ráadásul öregíti is a bőrt, ahogy a szolárium is. Annak UV-A sugarai mélyen behatolnak a bőrbe. A káros hatások összegződnek, és növelik a bőrrák kialakulásának kockázatát. Az UV-B sugaraktól egyrészt lebarnulunk, másrészt melanin pigment termelődik, és ezek megfelelő természetes védelmet nyújtanak a sötétebb bőrűek számára.

Barabás Júlia