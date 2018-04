Tüzes ló - Sorsunk és sorsdöntőink

A zöld fű illata. Főként kaszálás után, ha megcsapja egy kis nyári eső, s úgy kúszik be az orrba minden szál, minden odatévedt cserbóka-levél (városi népeknek pitypang vagy gyermekláncfű), netán a halmok alatt megbújó macskamenta aromája, mintha a zöld nem is egy szín, hanem maga az illat lenne. A szőlődombok alatt elterülő, szalmával kevert trágyadomb hajnali párája, a soha el nem múló kíváncsisággal, vajon nem került-e árva gombaspóra a közelébe, hogy a természet maga ajándékozza oda reggeli rántottánk kiegészítőjét.

A hetente kétszer érkező tejeskocsi, a mord külsejű tejesemberrel, akinek csomagtartójában ott sorakoznak a literes, másfeles és dupla palackok, mellettük egy tálcán rögös túró, köpült vaj, házi tejszín, tejfel, a másik sarokban meg különféle ízű friss sajtok, mikor épp mihez volt kedv vagy hozzávaló. Gyömbéres-fokhagymás, kakukkfüves, lila-hagymás, petrezselymes, bazsalikomos, tárkonyos, nyáron pritaminpaprikás, ősszel diós, olívabogyós. A kutyánk izgatott vakkantásai, attól a pillanattól, hogy a kocsi beparkol a ház elé, addig, amíg a friss, hűs tej első néhány deciliterje az ő tányérjában landol.

Az asszony, aki minden reggel elmegy az ablakunk előtt, s komótosan veszi az irányt a szőlődombok felé. Sosem siet, de nem is lassú, lépteinek olyan ritmusa van, mind hajdan a dédapánkéinak, akitől nem láttunk felesleges mozdulatot sose. Ahogy vágta a szalonnát, s mellé mindig épp akkora kenyérfalatokat metszett, hogy a kettő szinte mértani pontossággal fedje egymást. Vagy ahogy a kukoricát vetette el, fehér surccal a derekán (városi népeknek kötény), mindig négy vagy öt szemet dobva egy-egy kapagödörbe. Az asszony is így törődhet odafent a szőlőtőkéivel, nem tétovázva, nem elnagyolva, pont úgy és pont akkor, ahogy és amikor a természet megköveteli a magáét.

A savanyú káposzta. Már ahogy gyalulják is, bele a nagy fateknőbe, ami most a mi udvarunkat díszíti, igaz, kissé már megkopva, kilyukadva, de azért ugyanaz. Ahogy szórják a káposztára a durva szemű sót, rakják rétegezve tormával, fokhagymával, erős paprikával, terítik el a hatalmas fadézsa mélyén, közepén, tetején, majd sajtolják, préselik a súlyos tetővel. Kamrába lopózva, a tető és a dézsafal közötti vájatban a savanyodó káposztaszálakat kicsippentve: nincs is annál jobb falat. Talán csak a mázas csuporban alvadó aludttej, hidegen, jó puha kenyérrel, délután, miközben a macska ott szunyókál a kihűlő sparheltfedélen, s anyánk és nagyanyánk tésztacsigákat sodor pici pálcikákkal a rolnikon.

A céllövölde, a dupla pálcikán ácsorgó baba, s ahogyan apánk a légpuskával próbálja lelőni nekünk, de a légpuska el van állítva, s kell két lövés, hogy pontosan megsaccolja, hány millimétert hord jobbra vagy balra a fegyver, hogy aztán két halk csattanás után ott legyen a kezünkben a pöttyös szoknyás, fehér blúzos, göndör szempillás és festett cipős kis műanyag baba, szebb valamennyinél.

Nem sorsdöntő pillanatok.

De jó támaszok ilyenek előtt.

Doros Judit