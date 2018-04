Ideiglenesen bezár a Spinoza Színház

A Spinoza éttermet bérlő cég külföldi tulajdonosa ellehetetleníti a Spinoza Színházat, ezért a színház működését egy időre felfüggesztik.

A Dob utcában található Spinoza Ház számos kulturális és közéleti esemény színhelye, működik itt egy étterem és egy színház is. A Spinoza tulajdonosa Sándor Anna, aki körülbelül tíz éve az étterem részt bérbe adta egy cégnek. - Alacsony bérleti díjat szabtam meg a szerződésben, amelyben szerepel az is, hogy a színház működését garantálni kell - mondta a Népszavának Sándor Anna. - Ez a szerződés nyolc hét múlva lejár, és szeretném, ha a vendéglőt a fiaim vennék át. A bérlő ezért megpróbálja ellehetetleníteni a színház működését. Úgy döntöttünk, hogy ideiglenesen felfüggesztjük a színház működését - mondta. Az ellehetetlenítés a gyakorlatban azt jelenti, hogy a színház munkatársai nem használhatják a telefont, internetet, az épületben nem tudják árusítani a jegyeket, nem tudják működtetni a ruhatárat, az irodájukat pedig kipakolták fontos dokumentumokkal együtt.

Sándor Anna elmondta, kivárja a nyolc hetet, a pereskedés ugyanis hosszabb ideig tartana. Közölte azt is, hogy a bérlőről pontosan nem sokat tudni. Egy amerikai cégről van szó, amelynek tulaja egy másik külföldi cég.

A jövőbeni előadásokra egyébként körülbelül 1000 jegyet adták már el, ezeknek az árát visszafizetnék, de a Spinozában jelenleg erre sincs lehetőségük.

Sándor Anna 2003-ban alapította a Spinoza Házat. Harminc évig élt Hollandiában, ennek hatására a holland kultúrát is szerette volna népszerűsíteni a hely megnyitásával. Az étterem, színház és rendezvényhelyszín a XVII. századi, zsidó származású, Hollandiában élő filozófusról kapta a nevét, és azt szimbolizálja, hogy a Spinoza Ház a szabad gondolkodás helye. A színházi előadások mellett szerveznek itt irodalmi esteket, működik film-klub, Biblia-ismereti sorozat. Közéleti beszélgetéseket is tartanak, itt kapott helyet Rangos Katalin sorozata is, amelynek során közismert pártok politikusaival beszélgetett. Ezek közül a legnagyobb visszhangot az az est kapta, amelyen Vona Gábort látták vendégül.

Urbán Csilla