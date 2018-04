Einstandolt látogatóközpont - Kellett a hely a Fidesz-irodának

A helyi Fidesz-iroda működik ma abban a fehérgyarmati házban, aminek felépítését oktatási célok miatt támogatta az unió. Az OLAF érdeklődését is felkeltette a projekt.

Korábban az Áfész-vegyes bolt udvarán volt a fehérgyarmati Fidesz iroda, mostanság azonban egy impozáns épületben fogadja híveit, a város főterén. Az egyszintes ingatlant uniós pénzből húzták fel 2012-ben, miután a helyi Szivárvány Közalapítvány sikerrel pályázott egy határon átnyúló együttműködés keretében látogatóközpont és tanösvény kialakítására. A közalapítvány kuratóriumának tagja egyébként a bírósági nyilvántartások szerint Tilkiné Tarpai Anikó, a térség fideszes országgyűlési képviselőjének – és most is ringbe szálló jelöltjének –, Tilki Attilának a felesége is.

Helyiek hívták fel a Népszava figyelmét arra, hogy a más célokra szánt ingatlanban most a kormánypárt helyi szervezte székel, miközben egy közalapítvány elvileg pártot nem támogathat, s attól támogatást sem fogadhat el. A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében a Szivárvány Közalapítvány 2010-ben pályázatot nyújtott be a vezető partneri szerepet betöltő túrterebesi GREEN-STREAM VAL VERDE alapítvánnyal „Hidro-Forest: ECO-Na-Túr-Fehérgyarmat kistérségek természeti értékeinek bemutatása és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra létrehozása” címmel. Az információs központ és látogatóház 362 négyzetméter hasznos alapterületen helyezkedik el, az egyszintes épület a földszinten négy bemutató-termet és egy irodát foglal magába – derült ki a helyi újságból. A mintegy 160 milliós projekt keretében alakították ki a Szamos folyó tunyogmatolcsi töltésén azt a tanösvényt, ami a folyó, az ember, a folyó állatvilágát, s ezek kölcsönhatásait mutatja be.

Úgy tudjuk, hogy "Nemzetközi Együttműködési Programból finanszírozott, környezeti infrastruktúra fejlesztésével összefüggő projektben tapasztalt visszaélések" címén az OLAF vizsgálatot indított az ügyben, ám annak eredményéről egyelőre nem sikerült tájékoztatást szerezünk. Az uniós pénzek törvényes elköltésére ügyelő szervezetnek információink szerint az szúrt szemet, hogy az eredetileg gyerekek oktatására és képzésére szánt projekt pénzeinek túlnyomó részét nem erre, hanem magára az új irodaépületre fordították. A Hidro-Forest projekt honlapján magunk is csupán néhány vérszegény fotót találtunk a tanösvényről: pár fapad, faasztal, s egy-két tájékoztató tábla: sok pénzt bizonyosan nem emésztett fel ezek kihelyezése. Ráadásul az általunk megkérdezett fehérgyarmatiak egyike sem tudott a közelükben lévő tanösvényről.

A Szivárvány Közalapítvány beszámolója szerint fő profiljuk "Fehérgyarmat város diákközéleti eseményeinek gazdagítása, diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása", ehhez képest a látogatóközpont falán lévő hirdetőtáblán az üldözött keresztények védelmében rendezett konferencia plakátja és egy dumaszínházi meghívó volt látható ottjártunkkor. Miközben pedig fotósunk az épületet fényképezte, kijött onnan egy középkorú férfi, s munkatársunkat kezdte videózni, majd lázasan telefonált.

Kerestük Molnár Mihályt, a Szivárvány Közalapítvány kuratóriumának elnökét, mondaná meg, vajon hogyan székelhet egy Fidesz-iroda az uniós pénzből kialakított látogatóközpontban? Fizetnek-e bérleti díjat, s egyáltalán, miként kapcsolódik össze egy közalapítvány élete egy pártéval. Először arra kért, hívjuk munkaidő után, mert "sajnos vagy hál' istennek van munkája" – mondta. Később már nem vette fel a telefont, majd többszöri hívásunk és üzenetünk után sms-ben gyors visszahívást ígért. Erre azóta is várunk.

Doros Judit