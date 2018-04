Martin Luther King emlékezete

Amerika-szerte megemlékeztek Martin Luther King halálának 50. évfordulójáról. Az afroamerikai polgárjogi mozgalom egyik vezetőjét a Tennessee állambeli Memphisben lőtték le. Gyilkosát, James Earl Rayt csak később fogták el és 99 évi börtönre ítélték. A baptista lelkész emlékére sokfelé tartottak meneteket, felidézték alakját és küzdelmét. Memphisben a város több száz köztisztasági dolgozója gyűlt össze: King ugyanis ötven éve az ő sztrájkjuk támogatására ment Tenesseebe. Atlantában, ahol eltemették, a lánya, Bernice King tiszteletes beszédében azt emelte ki, hogy mindössze 39 évesen meggyilkolt apja sokat segített az utóbbi fél évszázad polgárjogi harcaiban is. Washingtonban rengeteg ember kereste fel Martin Luther King gránitból készült emlékművét, ahol üzeneteket is hagytak. Az egyik szerint "az erőszakmentességről és az emberi jogok fontosságáról mondott szavai ma is élnek". Az amerikai elnök, Donald Trump is azt írta, Martin Luther King tevékenysége példát adott a ma embereinek, politikusainak is.