Végy egy jó kapusedzőt!

A futballkapusok menedzselése különleges terület, fiatalkorban rendkívül fontos a megfelelő szakember megtalálása.

„Végy egy jó kapust!” – tartja a mondás, amikor arról van szó, hogyan kell hozzálátni egy ütőképes csapat kialakításához. A fiatal hálóőrök menedzselése esetén mindez úgy módosul, hogy az a klub kezdetben a legideálisabb, ahol megfelelő tudású kapusedző dolgozik, tudta meg a Népszava Pataky Tibortól, a Careers Management Group (CMG) társtulajdonosától.

Az iroda segítségével került a magyar válogatott első számú kapusa, Gulácsi Péter tizenhét évesen az MTK-tól Liverpoolba. Gulácsiról az elmúlt hetekben jelentek meg külföldön sajtóhírek, melyek szerint az RB Leipzig kapusa fölkeltette a Chelsea és az Atlético Madrid érdeklődését is.

„Péter pályafutásának alakulásán pontosan látszik, mennyire fontos a fokozatosság, illetve, hogy nagyon fiatalon jó kezekbe került – emelte ki Pataky Tibor. – Tizenévesen hétköznap a Liverpoolnál edzett egy kiváló spanyol kapusedzővel, később hétvégén pedig kölcsönben alacsonyabb osztályban védett bajnoki mérkőzéseken. Ez a legjobb, ami egy fiatal kapussal történhet, egyszerre kapott szakszerű, profi képzést és meccsterhelést. Mi mindenkinek ezt az utat ajánljuk, így lehet évek alatt eljutni a nemzetközi szintre. Lehet kis csapatokhoz szerződni a rendszeres játéklehetőség reményében, csak ott előfordulhat, hogy nem dolgozik megfelelő felkészültségű kapusedző. Ezért tartjuk jobbnak, ha valaki komoly, élklubnál edz és csak védeni megy el kisebb együttesbe.”

A szakembert nem lepte meg, hogy nagy csapatok is felfigyeltek Gulácsira.

„Péter évek óta szem előtt van, hiszen korábban Salzburgban, majd most Lipcsében is olyan csapatokban védett, amelyek európai kupaszereplők, az RB Leipzigben a Bajnokok Ligája csoportkörében is megmutatta magát, minden adottsága megvan ahhoz, hogy fölkeltse komoly klubok érdeklődését. Ilyen szinten már mindenki ismer mindenkit, biztos vagyok benne, hogy más csapatok is folyamatosan figyelik a teljesítményét – mondta a CMG társtulajdonosa. – Péter megfelelő fizikai paraméterekkel rendelkezik, nyugodt, egyenletes teljesítményt nyújt, és ami szintén fontos, lábbal is nagyon jól tudja megjátszani a labdát. Ennek azóta van jelentősége, amióta hazaadásnál nem lehet megfogni a labdát. Egy-egy hiba vagy bravúr nem befolyásolja a kapusok megítélését, a klubok azt figyelik, kire számíthatnak hosszú távon, ki illik tökéletesen a filozófiájukhoz és folyamatokat elemeznek, nem pedig egy-egy meccsszituációt. A megfelelő kapus kiválasztása kulcskérdés a klubok életében.”

A külföldre vágyó hálóőrök esetében elengedhetetlen a megfelelő nyelvtudás.

„Ez az alap, megbízható angol tudás nélkül szóba sem állnak az emberrel – hangsúlyozta Pataky Tibor. – Beszélhet valaki jól németül, franciául, spanyolul, ezek kevesebbet számítanak, stabil angol tudás nélkül nem tud igazán sikeres lenni senki külföldön. Ezután jönnek az egyéb tulajdonságok. Idetartozik a türelem, kitartás,az együttműködési készség. A kapusok elengedhetetlen részei egy csapatnak, mégis saját, külön világban élnek. Őket például nem szokás taktikai okokból becserélni a meccseken, fel kell tudni dolgozni, ha valakire akár hónapokig csak csereként számítanak. Ebben az időszakban is csúcsformában kell lenni, a második számú kapusnak mindenben segítenie kell az őt megelőző közvetlen vetélytársát. Ilyen más poszton sehol sem fordul elő. A mezőnyjátékosok ebből a szempontból egyszerűbb helyzetben vannak, ha ők eljutnak odáig, hogy benevezik őket egy mérkőzésre, akkor sokkal nagyobb esélyük van arra, hogy bizonyítási lehetőséget is kapnak.”

Bese Balázsra érdemes figyelni A CMG több kapussal működött és működik együtt. Pataky Tibor szerint a válogatott Bese Barnabás testvére, a tizenkilenc éves, utánpótlás-válogatott Bese Balázs jelenleg az egyik legtehetségesebb fiatal magyar kapuvédő. „Balázs az MTK kapusa, amíg nem védett az első csapatban, kölcsönben Budaörsön védett – mondta Pataky Tibor. - Ott olyan jó teljesítményt nyújtott, hogy most már a másodosztályban listavezető MTK-nál is számítanak rá.”

Bernau Péter