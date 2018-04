Újpesten hisznek a kupagyőzelemben

Amint arról tegnapi lapszámunkban is hírt adtunk, egy 3-2-es vereség és 4-4-es összesítés után az idegenben lőtt több góljának köszönhetően lépett túl a másodosztályú MTK Budapest együttesén, s jutott be a Magyar Kupa elődöntőjébe az Újpest labdarúgócsapata. A nem titkoltan a kupagyőzelmet megcélzó lila-fehérek mindkét gólját az együttes házi gólkirálya, Novothny Soma szerezte, aki a továbbjutás kiharcolása után nyilatkozott lapunknak.

„Tudtuk, hogy a 2-1-es vezetésünk ellenére is nehéz mérkőzés vár ránk az MTK elleni visszavágón, amely végül talán túlságosan is nehéz lett, a lényeg azonban, hogy továbbjutottunk – sóhajtott az újpestiekhez 2017 nyarán csatlakozó támadó. - Az MTK-nak több olyan játékosa van, aki korábban játszott az élvonalban is, a csapat jelenleg is magabiztosan vezeti az NB II-t, szerintem nem sok változtatásra lesz szükségük ahhoz, hogy készen álljanak az élvonalbeli bajnokságra” - méltatta az ellenfelet Novothny.

A mindkétszer közelről eredményes csatár és csapattársai valószínűleg még a zuhany alatt áztak, amikor elkészítették az elődöntők sorsolását: a Debrecen a Puskás Akadémiával, az Újpest pedig a Balmazújvárossal vívhat a május végi, Groupama Arénában rendezendő döntőért.

„Tudom, hogy Horváth Feri minden évben meg akarja nyerni a kupát, most hozzánk hasonlóan ő és a csapata is közel van ehhez, de hiszem, hogy mi jutunk be a döntőbe, s ott győzni is fogunk – utalt egy félmosoly kíséretében korábbi edzőjére, a balmazújvárosiakat felkészítő Horváth Ferencre Novothny Soma, aki felvetésünkre megjegyezte: nagy tett volna éppen a Ferencváros stadionjában ünnepelni, ám addig még akad néhány teendője a gárdának.

Az MTK és az Újpest kupapárharcának érdekes utózöngéje volt, hogy a kék-fehérek véleménye szerint a vendégcsapatban a megengedettnél több olyan légiós szerepelt, aki az Európai Unión kívülről érkezett, ezért felmerült az óvás lehetősége is. Az Újpest FC mind az OTP Bank Ligában, mind a Magyar Kupában az MLSZ Versenyszabályzatában előírtaknak megfelelően járt és jár el a külföldi játékosok szerepeltetését illetően – reagált tegnap a klub a hivatalos honlapon, ahol az úgynevezett Cotonoui megállapodásra hivatkoztak.

Hatos Szabolcs