Kérni kell a gázkedvezmény-kiegészítést

Ama fogyasztói közösségek, ahol a háztartások nem kapnak 12 ezer forintos gáztámogatást, május 31-ig kérhetik az összeg ennek megfelelő kiegészítését – derül ki a tegnapi Magyar Közlönyből. A múlt héten a Népszava hívta fel a figyelmet a támogatásleosztási szabályok visszásságaira: a közös gázmérőn lévő fogyasztói közösségek – például házközponti fűtéses tömbök vagy a gázt főzésre használó panellakók – ugyanis kisebb közös mérő esetén összesen 24 ezer, nagyobbnál pedig 120 ezer forintban részesülnek, így a két, illetve tíz lakásosnál bővebb társasházak-tömbök tagjai arányosan kevesebbet kapnak. (Bár azért a távhőre kötött lakások kevéssé panaszkodhatnak, hisz ott ez legfeljebb a fűtésük után járó fix 12 ezer forinton felül a főzés után ígért 12 ezer forintot csökkenti. Még furább a helyzet ott, ahol a fűtés és a főzés is közös mérőn alapul.)

A kormány döntése nyomán ilyenkor a közös képviselő tájékoztatja a Nemzeti Közműszolgáltatót (NKM) a különálló lakások számáról, amely elfogadás esetén már jóvá is írja a közös számlán a lakásonkénti 12 ezerhez még hiányzó összeget. Az ehhez szükséges többletforrást az előző körnek megfelelően a nemzetközi gázáresés nyomán felhalmozódott tartalékaiból az NKM-et ellátó állami gáznagykereskedő, a Magyar Földgázkereskedő biztosítja. Németh Szilárd Fidesz-alelnök tegnap több csúsztatással számolt be a rendeletről: szerinte így a 10-20 albetétes társasházak lakói is megkapják a téli rezsicsökkentést, de egyértelmű, hogy ezt a közösségnek külön igényelnie kell.

Megismételte, hogy a leendő farezsicsökkentést 29 ezer háztartás veheti majd igénybe, ám azt nem említette, hogy a KSH adatai szerint Magyarországon legalább 800 ezren fűtenek fával-szénnel. A fatámogatási rendszer kiforratlanságát jelzi, hogy a kormány tegnapi határozata annak kidolgozására kérte fel a Belügyminisztériumot.

A Főtáv „téli rezsicsökkentési” tájékoztatójából kiderül: a 12 ezer forintos kedvezményt az áprilisi számlában írják jóvá, akkor is, ha valakinek lejárt tartozása van. Ha a számla kisebb a kedvezménynél, a fennmaradó összeg a legkorábbi, de fél éven belül keletkezett lejárt tartozást mérsékli. Az ezen túli, a követeléskezelőnek már átadott tartozásra a kedvezmény nem érvényesíthető - rögzítik.

