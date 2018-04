Titkosszolgálati módszerek a "Soros-leaks" mögött

Black Cube - Izraeli hátterű, titkosszolgálati módszerekkel dolgozó csoport akarta csőbe húzni az Orbán-kormány célkeresztjébe került magyar és nemzetközi civilszervezeti embereket. Lapunk értesülései alátámasztják az Indexen csütörtökön megjelent híreket, amelyek szerint valóban így készültek azok a titokban felvett hanganyagok, amikről a közelmúltban "Soros-leaks" megjelöléssel írt Bayer Zsolt a kormánypárti Magyar Időkben.

Mint arról korábban már írtunk, Bayer leleplezőnek szánt cikksorozatot tett közzé hanganyagok alapján. Erre reagálva, kiállt a nyilvánosság elé a Migration Aid vezetője, Siewert András, aki az egyik felvétel szereplője. Arról beszélt: rejtélyes idegen kereste meg, akiről rögtön azt gyanította, hogy valamiféle titkosszolgálati ügybe akarja belekeverni. Bejelentést tett az illetékes hatóságnál, és elment arra a találkozóra, ahol – mint később kiderült – a Magyar Idők által közzétett hangfelvétel készült. A rejtélyes idegen a Magyar Helsinki Bizottságot és egy európai civil szervezetnél dolgozó magyar férfit is megkeresett, az utóbbival folytatott beszélgetésről készült felvétel később egy izraeli laphoz került.

Az egyes "játszmák" célja az volt, hogy a kiszemelt civilszervezeti vezetőket megtévesztéssel olyan helyzetekbe keverjék, amelyben kínos fényben feltüntethető dolgokat mondanak. A privát üzleti beszélgetéseknek hazudott találkákról titokban hanganyagot készítettek, majd ezeket a felvételeket tendenciózusan megvágták és újságokhoz juttatták el.

A szaknyelven aktív intézkedéseknek nevezett támadássorozat mérete – a személyes találkozókat Bécsben, Amszterdamban, Londonban és New Yorkban tartották –, továbbá kifinomultsága arra utal, hogy titkosszolgálati képességekkel rendelkező társaság intézhette a műveletet. Úgy tudni, a magyar Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) élénk figyelemmel kísért több találkozót is.

Az eljárásmód szinte minden esetben ugyanaz volt. Nemlétező cégek köré kerítettek legendát: mesét, webszájtot, LinkedIn-profilokat. Több ilyen kamuprofilt használtak fel különböző célpontoknál is: az azonos taktika mellett innen lehet tudni, hogy egy művelet része volt az összes akció. Hasonló módszer volt az is: a célszemélyek emailt kaptak a kamucégek honlapja alá tartozó emailcímekről. A levélben üzleti megbízás lehetőségét vetették fel. Azt, aki a csali e-mailre ráharapott, megpróbálták személyes találkozóra rábeszélni. Ha összejött a találkozó, akkor "nyomulós" kérdezéstechnikával igyekeztek ráerősíteni a támadók.

Arra, hogy a magyar kampányra készülhetett a pakk, a végső címzett Magyar Idők mellett az időzítés és a célszemélyek, a kormányzati retorikában ellenségként szereplő civilek köre utal. A támadók összesen kilenc célpontnál dobták be a csalit.

A sztoriban feltűnően sok az izraeli szál. A titkos társaság egyik személyesen is előkerülő alakja, Siewerttel „Grigori Aleksandrov”-ként, találkozott, egy ukrán filozófussal viszont már „Andrej Novak”-ként. A rejtélyes férfi mindkét beszélgetőtársa szerint keleties, izraeli akcentussal beszélte az angolt.

Érdekes módon a nyelvi profil mellett az alkalmazott eljárásmód is éppen illik arra a nemzetközi hírekben szereplő cégre, amiről az Index is írt. A Black Cube izraeli magán-titkosszolgálatról belsős források alapján az izraeli Globes 2013-ban írt cégportrét. "Leggyakoribb taktikájuk: embereiket külföldi cégek képviselőjeként találkozókra küldeni, és – hogy hitelesnek tűnjön – meg is kreálják a kitalált cégeket. Ezek a források azt állítják, hogy az ügynökök gyakran külföldön szeretik nyélbe ütni a találkozókat” – állította a lap.

A Black Cube-ot 2010-ben alapította két izraeli extitkosszolga, és azóta a legforróbb sztorikba nyúltak bele világszerte: a Weinstein-féle zaklatási ügyektől kezdve a román korrupcióellenes ügyészségig megannyi esetben bukkant fel a nevük. A céget kvázi-moszadként is emlegetik, de legalább olyan jó kapcsolataik vannak az izraeli haderő (IDF) hírszerzésével. Itt érdemes megemlíteni: a titokban felvett hanganyagok egyikét szemléző izraeli Jerusalem Post angol kiadásában megjelent cikk egyik szerzője korábban az IDF szóvivői egységében szolgálat.

Lapunkhoz eljutott információink szerint a magyar elhárítók is lehetségesnek tartják, hogy a Black Cube áll a magyar civileket érintő akciók mögött. Ha a Soros-leaks sztorijának felfejtésébe valóban beszáll az Alkotmányvédelmi Hivatal, akkor meglepő előnnyel indíthatnak: az ismeretlen, magát külföldi üzletembernek kiadó férfiról ugyanis Siewert András fotókat is készített.

Batka Zoltán, Sarkadi Nagy Márton