Hova rakjuk az X-et? - Tovább tisztulhat a kép az egyéni körzetekben

A mi szavazóink nem birkák, hogy terelgetni kell őket, tudják mit kell tenniük – hangsúlyozta Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje az RTL Klub tegnap éjszakai miniszterelnök-jelölti tévévitáján. A csatorna ugyanis három nappal a vasárnapi országgyűlési választás miniszterelnök-jelölti vitát szervezett, erre pedig Karácsonyon kívül meghívta Szél Bernadett az LMP, Vona Gábor a Jobbik, valamint Orbán Viktor a Fidesz-KDNP kormányfő-jelöltjét is. A jelenlegi miniszterelnök nem kívánt élni a lehetőséggel.

Abban a politikusok egyetértettek, hogy Magyarországon változásra van szükség, de abban már bőven voltak véleménykülönbségek, hogy ezt hogyan kellene elérni.

Karácsony Gergely például emlékeztetett arra, hogy az MSZP-P jelöltjei sokkal kevesebben vannak, mint az LMP, illetve a Jobbik indulói, hiszen "nemcsak beszélni kell a kormányváltásról, hanem tenni is kell érte." Vona Gábor erre reagálva sokadszorra is leszögezte, hogy pártja önállóan, mind a 106 egyéni körzetben elindul. - Azt viszont valószínűnek tartom, hogy lesznek átszavazások, bízom a választók bölcsességében – tette hozzá a Jobbik elnöke. Karácsony ezt azzal egészítette ki, hogy nem fog a kardjába dőlni, ha a Jobbik adott esetben elvesz mandátumot a Fidesztől. - Ésszel és szívvel kell szavazni. A legtöbb egyéni körzetben a mi jelöltjeink a legesélyesebbek, a szív pedig baloldalon van – vélekedett Karácsony. Szél a visszalépésekről azt mondta, hogy ők egyoldalúan megtették ezt a gesztust egy szocialista és egy jobbikos jelölt javára is. - Van esély arra, hogy a következő órákban, napokban sikerül sok helyen világos helyzetet teremtenünk - utalt a várható lépésekre az LMP miniszterelnök-jelöltje.

Vona szerint egyébként nem a visszalépésekről fog szólni a választás, túl kell lépni a jobb - és baloldali megosztottságon, ahogy állítása szerint ő és a pártja is megtette ezt. Baló György, a vita moderátora feltette azt a kérdést is, hogy mit fognak érezni vasárnap este, ha egy fideszes jelölt harminc százalék körüli eredménnyel győz egy választókerületben.

- Minden olyan mandátum csalódás, amelyet Orbán Viktorék szereznek, de se erkölcsileg, se taktikailag nem éri meg visszalépnünk, hiszen a mi szavazóink sem birkák – reagált minderre Vona.

Az utolsó egy percben Karácsony azt emelte ki, hogy a szívtelen kormányzást és a gyűlöletet meg kell változtatni. Vona szerint a legfontosabb üzenete az volt az éjszakának, hogy lehet még Magyarországon kulturáltan vitázni, Szél pedig azt hangsúlyozta, nem az a lényeg, bal-, vagy jobb-oldaliak vagyunk, hanem, hogy hova tartunk.

Néhány nappal a választások előtt egyébként szinte lehetetlen megbecsülni, hogy mi lesz a vasárnapi választás eredménye, a közvélemény-kutató cégek felmérései szerint ugyanis egyaránt elképzelhető a kormánypártok kétharmados többsége, valamint az ellenzék győzelme is. A legnagyobb gondot az egyéni körzetekben várható eredmény megbecsülése okozza, márpedig – a választási rendszer torzítása miatt – ennek különösen nagy szerepe lesz a végső mandátumszámokat tekintve.

Abban ugyanakkor minden közvélemény-kutatás egyetért, hogy a Fidesz-KDNP-é lesz a legnagyobb frakció, a kormánypártok ugyanis a listás szavazatok nagyjából 45 százalékát szerezhetik meg.

Az egyéni körzetek viszont okozhatnak még meglepetéseket, a Republikon Intézet elemzése szerint ugyanis harminc egyéni választókerületben nyerhet az ellenzék, további 21 körzetben viszont szoros – 5 százalékon belüli - eredmény várható a győztes kormánypárti és a vesztes ellenzéki jelölt között. Ha ezekben a körzetekben fordítani tudna az ellenzék, akkor a Fidesz – a teljes ellenzékkel szemben - akár kisebbségbe is kerülhetne a parlamentben.

A Republikon Intézet szerint viszont ez kevésbé valószínű, jóval esélyesebb, hogy a Fidesz megnyeri a választást és – mandátumbecslésük szerint – nagyjából 113 mandátumuk lesz a 199 fős parlamentben. Az elemző cég szerint az MSZP-Párbeszédnek 33, a Jobbiknak 29, a DK-nak 13, az LMP-nek 7, az Együttnek pedig (az egyéni győzelmeknek köszönhetően) 2 mandátum juthat majd. Erős Fidesz-kormányt valószínűsít a kormányközeli Nézőpont Intézet is, elemzésük szerint ugyanis 112-123 mandátumot szerezhet majd a Fidesz-KDNP. A Medián még nagyobb győzelmet jósol, szerdán ismertetett kutatásuk szerint a kormánypártoknak akár 142 – tehát a kétharmados többséghez szükséges 133 parlamenti helynél is több - mandátuma lehet.

Az ellenzéki visszalépéseken tehát igen sok múlhat, ennek ellenére csütörtökön – egy nappal az MSZP-Párbeszéd, a Demokratikus Koalíció, valamint az Együtt egyezsége után, és három nappal a választások előtt – még nem sikerült megállapodni az LMP-vel. A Momentum mindenesetre azt közölte az Atv.hu-val, hogy pénteken egy „csomagnyi” visszalépést jelentenek majd be, pontos számot azonban nem mondtak. Fekete-Győr András az Azonnali.hu-nak azt is elárulta, hogy csak egy százalék alatti eredményt tekintene kudarcnak, de ha nem jutnak be a parlamentbe, akkor lemond az elnökség.

Lőrincz Tamás, Zoltai Ákos

