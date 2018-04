4,25 milliót adott a Metallica a Gyermekétkeztetési Alapítványnak

4,25 millió forintot adományozott a Metallcia a Gyermekétkeztetési Alapítványnak, tette közzé a szervezet Facebook-oldalán. Az együttes csütörtökön lépett fel Budapesten, koncertjükön még egy Tankcsapda számot is előadtak.

"Köszönjük ezt a fantasztikus gesztust a Metallica együttesnek! Hálasak vagyunk, hogy gondoltak a magyar gyerekekre" - írja a Gyermekétkeztetési Alapítvány.

Csütörtök este a budapesti Papp László Sportarénában lépett fel az amerikai Metallica. Az 1981-ben alakult együttes a "thrash metal" irányzat úttörőjeként ismert, ma is sokan rajonganak érte. Mostani koncertsorozatuk prágai és bécsi állomásán is eljátszottak egy-egy helyi slágert - Bécsben például Falcotól Rock Me Amadeus-t -, így számítani lehetett rá, hogy Budapesten is előadnak valamit magyarul. Választásuk a Tankcsapda Legjobb méreg című számára esett, az eredmény alább látható: