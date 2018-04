Szinte műanyag-függők a tengeri állatok

Nemrég David Attenborough mesélte egy interjúban, hogy egy természetfilm forgatása közben azt látta, egy albatrosz több ezer kilométert repült, hogy fiókáihoz visszaérve, azokat jól megetethesse az út során gyűjtött műanyaggal. A tengeri uborkák étrendjében 138-szor annyi műanyag van, mint amennyit a tengerfenéken szétszórt szemét gyakorisága indokolna. A sort lehetne folytatni: nyilvánvaló, hogy az állatok valamiért nagyon szeretik a tengeri hulladékot.

"Van ez a félreértés, hogy ezek az állatok buták, és egyszerűen azért eszik a műanyagot, mert az ott van. Ez nem igaz" - magyarázza Matthew Savoca, a NOAA halászat-tudományi központ kutatója. Szerinte a jelenség okát abban kell keresni, hogy egész másként érzékelik a világot például a tengeri madarak vagy halak, mint az emberek.

Munkatársaival Savoca olyan kutatásokat végzett, melyek alapján úgy tűnik, sok esetben a szaga álcázza ételként a műanyagokat. Az óceánokban lebegő darabokon megtelepszik ugyanis az alga, és mikor ezt az algát apró rákok eszik - amik sok állat kedvenc ételei -, a műanyag az ő szagukat veszi át. Rengeteg halott bálnát is találnak tengerbiológusok, gyomrukban számtalan autóalkatrésszel, szatyorral és zacskóval. Ők hangokkal, echolokációval keresik táplálékuk - ezt az érzékszervet Savoca szerint szintén könnyedén megtéveszti az emberek által szétszórt szemét.

A fiatal teknősök a fehéret, a viharmadarak a vörös műanyagokat szeretik, mondta Qamar Schuyler, az ausztráliai Queensland Egyetem kutatója. Ő főként a teknősök - emberekétől sokban eltérő - látását vizsgálva jutott arra, valószínűleg szemükben medúzának látszik a szemetünk.

Ha emberi léptékre számítjuk át az arányokat, mire ezek az állatok elpusztulnak a testükben felgyűlt műanyagtól, már úgy élnek, mintha egy embernek 12 kg hulladék lenne állandóan a gyomrában.

