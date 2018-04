Glikémiás index – Mire jó a sokat emlegetett mutató?

A glikémiás index a széndhidrátot tartalmazó élelmiszerek cukorhoz viszonyított vércukorszintemelő hatását mutatja meg. Azért a cukorhoz, mert az szívódik fel a leggyorsabban, ennek glikémiás indexe a legmagasabb: 100. Egy élelmiszer GI-indexe minél inkább közelít ehhez, annál kevésbé jótékony hatású. A vércukorszintet kevéssé megemelő élelmiszerek glikémiás indexe 0-30 között van, a „közepesek” csoportja 30-70 közé esik, a magas értékek pedig 70 fölöttiek – mondta a Népszavának Barcza Zsuzsanna dietetikus.

Keverve javulhat

A glikémiás index értékéből lehet következtetni az élelmiszer szénhidráttípusára is, azaz arra, hogy tartalmaz-e rostokat vagy csak gyorsan felszívódó szénhidrátokat, de – mint a dietetikus felhívta a figyelmet, nem százszázalékosan, mert a vércukoremelő hatást az élelmiszer többi alkotóeleme: fehérje- és zsírtartalma is befolyásolhatja. Ha tehát a gyorsan felszívódó szénhidrát mellett sok zsiradékot is tartalmaz egy étel, javul a glikémiás indexe. A zsírt ugyanis lassabban tudjuk megemészteni, és arra is képes, hogy kicsit lassítsa a szénhidrátok felszívódásának gyorsaságát. Erre példa a csokoládé, ami bár cukorban, azaz gyors felszívódású szénhidrátban gazdag, de mivel jócskán tartalmaz zsiradékot is, a glikémiás indexe nem 100 közeli. Ez persze nem azt jelenti, hogy a szervezet számára hasznos lenne – hangsúlyozta Barcza Zsuzsanna. Nem érdemes csupán a glikémiás indexre hagyatkozni, de azt jól jelzi, melyik élelmiszer emeli meg gyorsan a vércukorszintet, és terheli ezáltal a hasnyálmirigyet sok inzulin termeléssel.

Illusztráció: pexels.com

A glikémiás indexet ráadásul befolyásolja az adott élelmiszerrel együtt fogyasztott többi étel is. A főtt burgonya például ugyan kifejezetten gyorsan megemeli a vércukorszintet, de ha nagy adag, rendkívül alacsony glikémiás indexű, kevés, de rostban dús szénhidráttartalmú salátával együtt fogyasztjuk, akkor az étkezés közepesen magas glikémiás indexűvé szelídül. Ez azt jelenti, hogy megfelelően „keverve” magasabb GI-indexű élelmiszerek is beférnek az egészséges étrendbe – magyarázta a dietetikus.

A hő emeli

Az étel hőkezelése is befolyásolja a glikémiás indexet, például egy szelet kenyér megpirítva könnyebben emészthetővé válik, ezáltal gyorsabban megemeli a vércukorszintet, így magasabb a GI-indexe, mint a friss kenyéré. Ugyanez igaz a zöldségekre is, ám mivel azok alig emelik meg a vércukorszintet, hőkezelve sem magasabb jelentősen a glikémiás indexük.

Néhány étel GI-indexe:

Méz 73

Rizs 56

Spagetti 55

Magos kenyér 69

Gofri 76

Zabkása 61

Dinnye 72

Ananász 66

Banán 53

Alma 36

Lencse 29

Sárgaborsó 33

Vajbab 31

Fejtett bab 27

Sült burgonya 83

Répa 71

Zöldborsó 48

Tej 27

Joghurt 33

Csokoládé 49

Barabás Júlia