Magyar médiaprojekt indul Felvidéken is, „nemzeti-konzervatív értékekkel"

Nemzeti-konzervatív hetilapot, hírportált és videocsatornát indít a kormány a Felvidéken.

Új magyar médiaprojekt indul Felvidéken, amely egy hírportált, egy hetilapot és egy audiovizuális tartalmakat közlő internetes csatornát is magában foglal majd – tudósít a távirati iroda a dunaszerdahelyi bejelentésről. A ma7 médiacsalád működtetője a Dunaszerdahelyen bejegyzett, és az idén mintegy másfél millió eurós összegből gazdálkodó Pro Media Alapítvány, amelyet a Bethlen Gábor Alapon (BGA) keresztül a magyar kormány támogat.

A bejelentés szerint az új magyar médiacsalád arculatát a nemzeti-konzervatív értékek mentén határozták meg. Az első pillér, a ma7.sk hírportál jövő szerdán indul. Ennek a központi honlapnak több felülete is lesz, integrált kulturális tartalmai a muzsa.sk címen, sporttartalmai a szurkolo.sk honlapon, közéleti tartalmai pedig - a már működő és most az új médiacsaládba beépülő - hirek.sk portál címén keresztül is elérhetőek lesznek.

A médiacsalád hetilapja április végétől jelenik meg Magyar7 néven, és elsődlegesen közéleti témákkal foglalkozik majd, három régióban regionális tartalmat is nyújt. A projekt harmadik pillére néhány hónapon belül kezdi meg működését: ezen az internetes csatornán kezdetben hírbejátszásokat és szerkesztett videós anyagokat tesznek közzé, később tematikus magazinműsorokkal, stúdióbeszélgetésekkel egészülnek ki.

Puskás Attila, a Pro Media Alapítvány ügyvezető igazgatója azt mondta: az alapítvány nemzetstratégiai célokat követ, azt a felvidéki magyarság erősítésének céljából hozták létre, azzal a szándékkal, hogy olyan - kulturális, média-, sport és más jellegű - projekteket támogassanak, amelyek hozzájárulhatnak a helyi közösség megmaradásához.

Legutóbb az erdélyi médiára zúdított rekordösszegű – 1,45 milliárd forintos - médiatámogatást a magyar kormány egy eddig jelentéktelen egyesület közvetítésével. Az Erdélyi Médiatér Egyesületnek megítélt 1,45 milliárd forint lényegében kimeríti az erdélyi magyar sajtónak szánt teljes kormányzati támogatási keretet.

Ráadásul – mint arra az Átlátszó Erdély felhívta a figyelmet - a médiatámogatás szerződése semmilyen konkrétumot nem tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a pénzt mire adták. A támogatási döntésből is csak annyi derül ki, hogy az 1,45 milliárd forintot egy év alatt lehet elkölteni, a támogatást egy összegben utalták a szerződés megkötését követő 15 napon belül.

Az Erdélyi Médiatér Egyesület korábban a gyakorlatilag ismeretlen erdélyi Főtér.ro portált adta ki, amely eddig évente mintegy 40 millió forintból működött, és a többi „nagy” erdélyi magyar portál költségvetése is legfeljebb a duplája ennek az összegnek