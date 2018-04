Szél Bernadett: Csak erős LMP-vel újulhat meg Magyarország

Cikkünk folyamatosan frissül.

Szél Bernadett LMP-s miniszterelnök-jelölt a választási kampányról szólva felidézte, hogy több száz helyszínt járt végig az elmúlt hónapokban. - Úgy látom, ez az ország tele van csodálatos tehetségekkel és hatalmas lehetőségekkel - fogalmazott, azt is megjegyezve, hogy ezek teszik lehetővé, hogy XXI. századi ország lehet. Nem egy délibáb, amit mi kergetünk - mondta. Úgy vélte, ha valaki ledolgozik 8 órát, annak jár a rendes fizetés, hogy ne kelljen senkinek sem aggódnia, miként él meg. - Nem kell senkinek sem bérrabszolgának lennie - fogalmazott.

A családtámogatásokról szólva azt is kifejtette, hogy megduplázzák az egygyermekesek támogatását, jelenleg ugyanis csak azok a családok járnak jól, amelyekben legalább három gyerek született már. Minden gyereknek jár a támogatás, nem számíthat az, hogy ki hányadik gyereknek születik - tette hozzá. Azt is megjegyezte, hogy szociális bérlakásprogramra van szükség, mert jelenleg az is akadályozza a gyerekvállalást, hogy a fiataloknak nincs hova hazamenniük.

Szél Bernadett megismételte korábbi ígéretüket, amely szerint kormányra kerülésük esetén megduplázzák az oktatásra szánt pénzt. Erre kérünk felhatalmazást - mondta. A politikus szerint egyre többen támogatják a politikájukat, a párt erejét pedig az adja, hogy egyre többen szavaznak rá.

Két dolgot szeretnék kért a választóktól. "Egyrészt vasárnap senki se maradjon tétlen. Vasárnap tali a szavazófülkéknél" - utalt az ifjúsági szervezetük, a Lehet Más a Jövő szlogenjére. - Amikor pedig ott vagyunk még egy jó döntést kell hozni, és azt kérném, hozzanak olyan döntést, amely ennek az országnak a jövője. Csak egy erős LMP-vel lehet elérni, hogy új alapokra helyezzük Magyarországot - mondta.

Szél Bernadett szerint már nem tekinthető szabadnak a hazai választás, de ezzel nem szabad foglalkozni. - Nem fenyegethet minket Orbán Viktor, egy ideig ezt megteheti, de eljön az a nap, amikor mindenki egyenlő lesz. Az az x mindannyiunké - fogalmazott, azt is megjegyezve, hogy a szavazat már nem csak jog, hanem kötelesség.

Bármi is lesz április 8-án, gyűlöletkampányt nem fogunk folytatni soha az országban, sőt ha több erőnk lesz, akkor ezt is meg fogjuk akadályozni - mondta. - Van olyan, hogy morál és van olyan, hogy erkölcs - tette hozzá.

Hadházy: Börtönbe kerülhetnek a vezető politikusok is

Hadházy Ákos társelnök beszédében a korrupciós ügyeket felidézve azt mondta, hogy ha kormányra kerülnek, akkor a legfelsőbb politikai vezetők is börtönbe juthatnak. - Ez nem fenyegetés, ez tény. Ez nem olyan, mint, amikor a kormányfő elégtétellel fenyeget minket - tette hozzá. Azt is megjegyezte, hogy számos esetben a jelenlegi nyomozások is eredményesek lettek volna, ám a hatósági vezetők leállították a vizsgálatokat.

Az LMP társelnöke azt is kifejtette, hogy kiknek nem kell félniük. Azt ígérte kormányra kerülésük esetén nem kell retorzióktól tartaniuk a köztisztviselőknek, akik cinkosként kénytelenek voltak részt venni a pályázati csalásokban. - Velük egyfajta vádalkut kell kötni. Akik segítenek az igazi bűnösök megtalálásában, nem kell félniük - mondta Hadházy Ákos.

Az LMP-s politikus Krisztust idézve azt mondta, "ne félj, csak higgy!".

A DK megállapodott az LMP-vel

A Demokratikus Koalíció pénteken megállapodott az LMP-vel, az egyezség következtében pedig Gyurcsány Ferenc pártjából és az LMP-ből is visszalép egy-egy egyéni képviselőjelölt. A Dunakeszi központú, Pest megyei 5-ös számú választókerületben a DK-s Rónai Sándor javára lép vissza az LMP-s Kiss Csaba, míg a Vác központú Pest megyei 4-es körzetben a DK-s Krauze István lép vissza Matkovich Ilona javára. A DK azt is közölte, hogy további visszalépésekről tárgyalnak.

A Momentum is bejelentett több visszalépést:

Pintér András Gábor Székesfehérváron a Ráczné Földi Judit javára Jakab Tamás Hódmezővásárhelyen a jobbikos Kiss Attila javára Hollai Gábor a XVI kerületben Vajda Zoltán javára Tóth Zoltán Heves megye 1-es körzetben Mirkóczki Ádám javára Szemző Áron Pest megye 2-es körzetben Szél Bernadett javára Soproni Tamás Budapest 5-ös körzetében Oláh Lajos javára

