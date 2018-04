Lovasi András elárulta, kire szavaz: Mellár Tamásra

Videóüzenetben kampányol Lovasi László Pécs esélyes jelöltje, Mellár Tamás közgazdászprofesszor mellett.

Én kérem szépen a NER végét akarom, ezért körzetemben a legesélyesebb ellenzéki jelöltre, Mellár Tamásra szavazok - mondja egy kurta videóban Lovasi András.

És a zenész megérzése pontos, a közvélemény-kutatások szerint mindenképp. Baranya megye 1-es választókerületében, Pécsett a közgazdászprofesszor verheti a Fideszt. Persze érdemi biztonsági tartalékot jelentene számára, ha az LMP visszaléptetné jelöltjét. Aki az utóbbi választáson a szavazatok több mint kilenc százalékát szerezte meg. Most azonban ilyen eredményre nem számíthat, ugyanis a baranyai városban is erős az átszavazási hajlandóság, azaz az emberek a fideszes jelölt esélyes kihívója mögé sorolnak be.

Emlékeztetőül: Pécs volt az együttműködés ugródeszkája, itt jelentette be az MSZP frakcióvezetője, Tóth Bertalan, hogy félreáll és átengedi a helyét a konzervatív, így a jobboldali szavazókat is eséllyel mozgósító Mellárnak. Aki egyébként Karácsony Gergely árnyékkormányának pénzügyminisztere.