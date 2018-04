Karácsony: Mindig Gergő maradok!

Itt az ideje, hogy ne csak a külső elnyomás ellen lázadjanak fel a magyarok, úgyhogy ki kell ikszelni Orbánt a hatalomból - így zajlik az MSZP-Párbeszéd kampányzárója.

18:00 - Gergőnek maradni

És a szívtelenségnek, a gyűlölködésnek legyen mindenkorra vége. A jövőt tekintve Karácsony jó omennek tartja, hogy az MSZP-Párbeszéd listája a 9-es, ugyanis neki nem a 8-a, a győzelem napja az igazán fontos, hanem a 9-e, amikor el lehet kezdeni a kormányzást. Mert nincs annál fontosabb, mint hogy a kórházak vécéjében legyen szappan, a gyerekek ne legyenek túlterhelve, és így tovább. Illetve még az nagyon fontos, hogy a hatalom ne változtassa meg, ne fordítsa ki az embert, ahogy Orbán Viktorral tette - úgyhogy Karácsony megígéri, hogy ugyanaz a srác marad, akit mindenki Gergőnek szólít.

17:54 - Ne a gyomrodra hallgas

Mostanában olyan borongós napok vannak, de amikor hozzátok szólók, mindig kisüt a nap. Azaz amikor húsvét után eljön a Karácsony, akkor sem lesz hideg - veszi birtokba a színpadot Karácsony Gergely. Aki nyolc éve adta a fejét politizálásra, mert volt egy álma, hogy lehet más a politika. És tényleg más lett: sokkal rosszabb. Mert jött egy ember, aki rútul átverte a magyarokat és visszaélt a hatalmával, lábbal tiporta az emberek reményét és álmait, szomorodik el az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnökjelöltje. De szerinte a remény még sem halt meg, Zugló életben tartotta: a kerület ugyanis bebizonyította, hogy senkit nem kell az út szélén hagyni. Ám azt Karácsony is tudta, hogy egy kerületből nem lehet megváltani az egész országot. Azt viszont hiszi, hogy legerősebb politikai szövetség éléről (értsd: MSZP-Párbeszéd) meg lehet csinálni. Éppen ezért hiába utazott több tízezer kilométert és ivott meg rengeteg rossz kávét, a lelkesedése nem csökkent, sőt - ugyanis hiszi, hogy 36 óra múlva a változást akaró polgárok legyőzik a rezsimet. Egy kicsi helyen megvetik a lábukat, ott ahol nincs félelem, és ahova nem ér el a hatalom - egyszóval a szavazófülke magányában szembeszállnak a hatalommal, és egy laza iksszel megbuktatja Orbánt. És Karácsony szépen kért mindenkit, hogy ne a hasára hallgasson amikor választ, hanem a szívére és az eszére. Ez a kettő pedig Karácsony szerint azt súgja, hogy az MSZP-Párbeszéd szövetségre kell szavazni, arra az erőre, amelyiknek van kormányprogramja, sőt kész kabinetje is. Illetve kész arra, hogy a DK-val és az LMP-vel együtt orvosolja az összes nyolc év baját és egy új kezdetet adjon az országnak, a szociális demokráciai korát.

17:42 - Oroszlán nem lesz kiscica

Az emberek többsége a szívével és az eszével kormányt akar váltani, tegye hát mindenki ezt a szavazatával is - ad stratégiai tanácsot Molnár Gyula. Az MSZP elnöke szerint az apátia fele egyértelműen ledőlt, Hódmezővásárhely után egyértelmű, hogy a hatalom leváltható. Hisz akinek a rokona mostanában kórházba került, így látott egy egészségügyi intézményt belülről, semmiképp nem hihet a fideszes szlogennek, miszerint "nekünk Magyarország" az első. És nemcsak ebben hazudik a kormány, hanem mindenben, legyen szó az oktatásról, a nyugdíjról, a családi pótlékról. Aztán Molnár Gyula a fiatalokra céloz, és a Brexitet idézi vissza - pontosabban azt, hogy Nagy-Britannia kilépésről szóló népszavazáson mindössze a fiatalok 40 százaléka vett részt, így az idősebb generációk döntöttek helyettük. Hogy most ne dönthessen más, javasolja Molnár Gyula, a fiatalok - ahogy mindenki más is - menjenek el szavazni. Majd gyors eligazítás: az első ikszel mindenki a fideszes jelölt érdemi kihívóját támogassa, a második voksot pedig az MSZP-Párbeszéd listájára adja. És véletlenül sem a Jobbikra. Az MSZP elnöke szerint ugyanis az az igazi Vona Gábor, aki gárdamellényben jelent meg az országgyűlés első ülésén, és a hátán Hunnia oroszlánja lapult. Molnár Gyula szerint ez a ragadozó az igazi Vona Gábor, hiába simogat mostanában kiscicákat.

17:29 - A belső zsarnoktól is tudni kell szabadulni

Kunhalmi Ágnes melegíti be az MSZP-Párbeszéd kampányzárójának résztvevőit. Miután okos baloldali demokratáknak nevezi a jelenlévőket, ráébreszti őket, hogy a választás nem a harc vége, hanem éppenséggel a kezdete. A baloldal pedig nem hagyja magát, győzni fog, mert Orbán Viktor tévedett amikor azt hitte: két vállra fektetheti a demokratikus erőket, és bevezethet egy rasszista, neohortysta rendszert. De a miniszterelnök téved: balosok, liberálisok és zöldek együtt buktatják meg a rezsimet - úgyhogy menjen el mindenki szavazni, és ikszelje ki Orbánt a hatalomból. Mert a demokrácia nem magától értetődő dolog, minden generációnak meg kell harcolni érte, ahogy az önbecsülésért és a jólétért is. Itt az ideje, lelkesít Kunhalmi Ágnes, hogy Magyarország ne csak a külső elnyomóival szálljon szembe, hanem a belső zsarnokait is lerúgja magáról. Azt a zsarnokot, aki semmi mással nem törődik, csak saját családja kistafírozásával. De szerencsére másfél nap múlva véget érhet a népnyúzó rendszer - úgyhogy voksolásra fel.

