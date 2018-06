Szuperfegyverekkel érvel Putyin a politikában

Vlagyimir Putyin orosz elnök az állami tévében válaszol kérdésekre. Sok szó eshet a védelmi politikáról.

Úgy röpködnek a fenyegetések Moszkva és Washington között, mintha a két atomnagyhatalom szeretné minél előbb lerohanni a másikat, és rögtön ki is tűzni a győzelmi zászlót. A nagy szótacsa orosz részről már csak azért is elgondolkoztató, mert a Stockholm International Peace Research Institut (SIPRI) elemzése szerint húsz százalékkal csökkenhettek Oroszország katonai kiadásai és további csökkenés prognosztizálható a súlyosbodó gazdasági helyzet miatt. Hasonló visszaesésre húsz éve nem volt példa. A fegyverkezés mértékét tekintve Oroszországot már Szaúdi-Arábia is megelőzi.

Mivel lehet ezt a lemaradást ellensúlyozni? Egyrészt fenyegető szavakkal, másrészt azzal, hogy egy-egy ijesztő új fegyverrel demonstrálják Oroszország erejét. Putyin sokat tanult a múltból, nem követi el azt a hibát, mint néhány elődje, hogy a fegyverkezés minden területén versenyre keljen az amerikaiakkal. Elegendő, ha jelzi, néhány modern fegyvere tökéletes védőpajzsot képez az ország köré, miközben támadó rendszerei a mai technikai tudás mellett egyszerűen kivédhetetlenek. Ennek idei legmarkánsabb jele az volt, amikor évértékelő beszédében nemcsak beszámolt az ország új csodafegyvereiről, de a parlament két háza előtt óriásképernyőkön be is mutatta az új fegyverrendszerek működését. A korlátlan hatótávolságú manőverező repülőgép, a nagysebességű nukleáris töltettel felszerelt víz alatti drón, a „Kinzsál” (Tőr) elnevezésű hiperszonikus nehézrakéta elég hatásos üzenetnek hatottak.

Ennyi is elég lett volna az ellenfél figyelmeztetéséhez, itt azonban Moszkva nem állt meg. Az interneten a közelmúltban a védelmi minisztérium bemutatta, amint a „Jurij Dolgorukij” tengeralattjáróról négy „Bulava” hadászati rakétát fellőnek. Lenyűgöző videón követhetjük nyomon, amint a gigantikus test alámerül a hullámokban, a vezérlőegységből a parancsnok harci riadót rendel el, és kiadja az utasítást a kilövésre, amint a matrózok elfoglalják harci állásaikat, monitorjaik előtt ülve jelentést tesznek a rakéták helyzetéről, a betáplált adatokról. Ezután víz feletti felvételeket láthatunk ahogy a négy rakéta kibontakozva a füstfelhőből egymást követve csíkot húzva maga után a Fehér tengerről elindul a távoli cél, a sokezer kilométerre lévő Kamcsatka felé. Itt csapódtak be.

A Jurij Dolgorukij negyedik generációs stratégiai rakétákkal felszerelt tengeralattjáró, amely 16 Bulava rakétával és torpedókkal rendelkezik.

Az orosz haditengerészetnek jelenleg három hasonló cirkálója van, a „Jurij Dolgorukij”-t és az „Alekszandr Nyevszkij”-t 2013-ban állították hadrendbe, a „Vlagyimir Monohach”-ot 2014-ben. Jövőre készül el a „Knyaz Vlagyimir” amely már egy új fejlesztés eredménye. 2023 után még hat, rakétákkal felszerelt tengeralattjáró építésével számolnak.

Washington nem kezdeményez A Kreml továbbra is a konkrétumok és a kezdeményezés hiányát érzékeli az orosz-amerikai csúcs kérdésében - jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő újságíróknak hétfőn Moszkvában.

"Továbbra is hiányzik a konkrétum Vlagyimir Putyin és Donald Trump legutóbbi telefonbeszélgetése óta, amelyen éppen arról volt szó, hogy a két elnök érti a találkozó szükségességét. Továbbra is hiányzik a kezdeményezés amerikai partnereink részéről" - hangoztatta Peszkov az MTI tudósítása szerint. Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai államfő március 20-én, két nappal az orosz elnök újraválasztása után beszélt telefonon egymással. Az eszmecsere nyomán a két külügyminisztérium utasítást kapott a személyes találkozó előkészítésére.

A Bulava nem minden fellövése bizonyult olyan sikeresnek, mint az utóbbi négy. 2005 és 2012 között 12 fellövésből hat kudarccal végződött. A menet közbeni tökéletesítések, úgy tűnik, megbízhatóbbá tették. A mostani együttes négy sikeres start is erről tanúskodik. Ugyanakkor a tengeralattjáró- fejlesztésekre szánt összegek csökkenése arra utal, hogy a hangsúly nem a hajókra, hanem a modern fegyverzetre tolódik át.

Aki az orosz internetet böngészi, szinte naponta talál valamilyen érdekességet a katonai fejlesztésekről. Sojgu védelmi miniszter a minap nyilatkozott arról, hogy Szíriában harci körülmények között tesztelték azokat a cirkáló rakétákat, amelyekkel a SZu-57-es ötödik generációs repülőgépeket fogják felfegyverezni. A szíriai tapasztalatok birtokában 11 repülőgép és helikopter típust modernizálnak.

És ez csak a dolog egyik oldala. Washingtonban is szinte naponta gondoskodnak arról, hogy bizonyítsák: sem szavakban, sem fegyverekben nem lehet felvenni vele a harcot. Az utolsó szót azonban senki nem meri kimondani.

Barabás Péter