App a zaklatók ellen

Megszületett az első olyan mobiltelefonos alkalmazás, amely lehetővé teszi a készüléken lévő adatok közvetlen átvitelét hatósági kommunikációs eszközökre. Mytutela a neve és a római bíróság a kiskorúak és a nők védelmével foglalkozó tanácskozásán mutatták be. Úgy fejlesztették ki, hogy alkalmazható legyen más országok igazságügyi szerveinél is. Egy elektronikai mérnök és egy informatikus fejlesztette ki. Mindketten törvényszéki tanácsadók és egyben közösségi portál-szakértők.

A Mytutela – magyarázták a La Repubblicának – tökéletesen alkalmas eszköz arra, hogy segítse a molesztálások áldozatait bizonyítékok megszerzésében, még mielőtt a rendőrség ezt meg tudná tenni. A rendszer működése egyszerű: a program feltöltése után megjelenik a lesvadász telefonszáma, e-mailje, és az app dolgozni kezd. Rögzíti a hívásokat, a régi üzeneteket, fotókat, videókat, e-mail-szövegeket. Terveznek hozzá egy naptárat is, amelyen az áldozatok feljegyezhetik az események időpontjait. Ezek az adatok kiszedve a mobiltelefonból ugyanolyan értékűek, mint az eredetiek, miután elmentették, nem lehet őket törölni akkor sem, ha a mobil megsemmisülne.

A programozók egyfajta interaktivitásra is gondoltak. Az app riasztani is tud, jelez, ha túl sok a hívás, ha azok kifejezetten fenyegető jellegűekké válnak. Ezt a funkciót egy szemantikai beszkenneléssel oldják meg, amelyből olyan szavakat, mondatokat raknak össze, amilyeneket statisztikailag a legtöbbször használnak zaklatásra. Például: „Elmondom az egész iskolának” , „felteszem a hálóra fotóidat”, vagy olyan fenyegetetésekkel, hogy „megöllek – kikészítelek”. Egyelőre csak olasz és angol nyelven működik, de a későbbiekben más nyelvek felismerésére is alkalmassá teszik.

Az app már a nyár elején az Android készülékek rendelkezésére áll, az év végére pedig az iPhone-ok számára is.

„Az ötlet onnan jött, hogy tíz évi tanácsadás után úgy gondoltuk, hasznos lenne kifejleszteni egy olyan rendszert, amely archiválja az adatokat és így azokat nem lehet eltüntetni. Azt gondoljuk, hogy ez módot ad arra, hogy segítsük nemcsak az igazságügyi szerveket, de az áldozatokat is abban, hogy tudatában legyenek annak, ami velük történik” – nyilatkozta a két feltaláló, Marco Calonzi és Marco Testi.

Ami döntésre késztette őket, az közvetlenül Sara Di Pietrantonio esere volt. A 22 éves lányt a vőlegénye fojtotta meg 2016-ban Rómában. A férfi a saját mobilját - amelyet jelszó védett - a két szakembernek több mint egy hónapjába került, míg sikerült feltörnie. Ez a Mytutelával nem történhetett volna meg – mondták. Egyébként remélik, hogy ez a rendszer abban is segít, hogy felszínre kerülnek azok az esetek, amelyekben nem történtek feljelentések, és ez jelenleg az esetek 80 százalékát jelenti.

Göbölyös N. László írása a Népszavának