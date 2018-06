Ferencváros? Inkább kimozdulnék egy kicsit…

Gólkirályként és az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság legjobb játékosaként zárta az idényt a Budapest Honvéd olasz támadója, Davide Lanzafame. Pihenni szeretne, de nézni fogja a vb-t.

A szombaton befejeződött bajnoki szezonban tizennyolcszor eredményes csatár elfáradt, de összességében elégedett a Honvéd teljesítményével. A közeljövőre vonatkozó terveiről is beszélt.

- Sérülés miatt az idényzáró hajrájában lecserélték. Hogy van?

- Bevallom, én is megijedtem, de szerencsére úgy érzem, talán nagyobb volt az ijedtség, az első jelek alapján nem súlyos a sérülésem. A pihenő alatt rendbe fog jönni. Persze, majd dolgozom rajta, de most a legfontosabb, hogy a következő 10 napban lesz lehetőségünk szusszanni egy kicsit.

- Gyógyírt jelenthet a fájdalmaira, hogy csapata elérte célját, a nemzetközi kupaszereplést, az ön teljesítményét pedig egyénileg is elismerték.

- Nagyon boldog vagyok, hogy a csapat elérte a kitűzött célt, én pedig külön örülök annak, hogy meg tudtam szerezni a gólkirályi címet. A labdarúgás csapatjáték, egy játékos sem lehet egyedül sikeres, ezért azonnal szeretném megköszönni valamennyi csapattársamnak, különösen Eppel Mártonnak, hogy én lehettem a legeredményesebb, ők valamennyien sokat tettek ezért. Tudom, hogy a pályán sok konfliktusunk volt, sokat „csesztettem” a többieket, de ők is tudják, hogy ezt mindig a közös jóért tettem, hiszen állandóan nyerni szeretnék. A következő 10 napban biztosan nem fognak hallani felőlem, így talán ezek a kis sebek is begyógyulnak.

- Címvédőként több nehézséggel szembesültek az idény során, a nyáron mégis elindulhatnak az Európa–liga selejtezőjében. Miként élte meg a történteket?

- Kívülről sokan féltettek minket a szezon előtt, mondván, hogy talán még a kupaindulást sem fogjuk elérni, utólag pedig elárulhatom, hogy bennünk is volt egy minimális félelem, hiszen bajnokként fogadtuk az ellenfeleket. Sajnálom, hogy a Magyar Kupában nem jutottunk be az elődöntőbe (a legjobb nyolc között a Debrecen jelentette a végállomást – a szerk.), ennek kapcsán van némi hiányérzetem, mert szerintem megnyerhettük volna a sorozatot, mégis azt mondom, hogy most inkább koncentráljunk arra, hogy elértük a céljainkat. Összességében nincs okunk szomorkodni.

- Hol látja magát a következő időszakban?

- Napsütés, tengerpart, pálmafák…

- Idilli kép, de a kispesti szurkolók alighanem szomorkodnának, ha végleg továbbállna. A napokban a Ferencváros érdeklődéséről lehetett hallani.

- Több mint 40 mérkőzést lejátszottam ebben a szezonban, ezért most sok minden kevereg a fejemben, egyelőre csak azt tudom, hogy szeretnék elmenni nyaralni. Az biztos, hogy kimozdulok Ferencvárosból, ahol élek, mindenképpen máshol töltöm a szabadságomat.

- Noha Olaszország ezúttal nem lesz ott, a pihenés és a felkészülés mellett követni fogja a világbajnokságot?

- Hatalmas gyász Olaszországnak, hogy a mi válogatottunk nélkül rendezik az idei világbajnokságot, ez nekem is teljesen új dolog, hiszen hasonlót még én sem éltem meg. A vb azért mégiscsak a vb, ezért követni fogom, minden új dolgot ki kell próbálnom.

Mindenképpen felbomlik a rettegett páros? Második éve a kispesti támadóduó, az ezúttal összesen 32 gólt termelő Lanzafame, Eppel Márton kettős az NB I legeredményesebbje. Utóbbi játékos leköszönő gólkirályként érdeklődésünkre elmondta: noha eggyel arrébb vándorolt az elismerés, annak mindenképpen örül, hogy a dicsőség a Bozsik-stadionban maradt. A magyar válogatott csatár szerződése még fél évig érvényes a Honvéddal, tehát nem volna meglepő, ha ezen a nyáron távozna, hiszen a szabályok szerint klubja csak így kapna érte pénzt. Lengyelország lehet a következő állomás. „Mindenképpen külföldre szeretnék szerződni, úgy érzem, ez reális lehetőség. Nem újdonság, már tavaly is szívesen légiósnak álltam volna. Kispesten mindig a maximumot adtam, ezt szerintem a szurkolók is elismerték, meglátjuk, miként alakul majd a jövőm.”

Hatos Szabolcs