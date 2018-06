Újabb facebookos visszaélésekre derült fény

A közösségi háló mintegy hatvan készülékgyártónak tette lehetővé a legutóbbi évtizedben, hogy felhasználják az általa gyűjtött adatokat.

A Facebook már akkor lehetővé tette az Apple, az Amazon, a BlackBerry, a Microsoft, a Samsung és más gyártók számára, hogy hozzáférjenek a felhasználók adataihoz, amikor az okostelefonokon még nem lehetett széles körben telepíteni a közösségi háló alkalmazásait – olvasható a The New York Times cikkében. A szerződések révén a Facebook bővíthette az általa elérhetők körét, a gyártók pedig a háló olyan népszerű alkalmazási lehetőségeivel gazdagíthatták a készülékeiket, mint a lájkoló gombok, az üzenetküldés és a címtár. A partneri viszonyok - amelyről korábban a cég nem tett említést - azonban aggodalmakat keltettek a Facebook a magánszféra védelmét illető politikájával kapcsolatban. Az is kérdés, mennyiben felelnek meg a 2011-es Szövetségi Kereskedelmi Rendelkezés (F.T.C.) előírásainak, a beleegyezések kérése kapcsán. A Facebook ugyanis megengedte a készülékgyártóknak, hogy a felhasználók ismerőseinek az adatait is használják, azok kifejezett beleegyezése nélkül, még az után is, hogy deklarálta, nem ad ki ilyen információkat külső cégeknek. A New York Times úgy találta, néhány cég sok ismerőstől még az után is nyert adatokat, hogy azok úgy tudták, letiltottak mindenféle megosztási lehetőséget. A legtöbb partneri viszony még ma is élő, az után is, hogy a Facebook áprilisban már elkezdte leépíteni ezeket a kapcsolatokat.

Mint megírtuk: a Facebook márciusi botrányának kirobbanása után - amikor kiderült, több tízmillió felhasználóról adott át jogtalanul információkat a Cambridge Analytica (CA) tanácsadó cégnek - bejelentette, a CA elől már 2015-ben elzárták azt a lehetőséget, hogy ismerősök adataihoz férjen hozzá, de azt nem tették hozzá, a telefon-, tablet- és más hardver előállítók kivételt képeztek ez alól.

Facebook tisztviselők azt állították az adatmegosztások megfelelnek a magánszféra védelmi politikájuknak, az F.T.C. előírásainak, védik a felhasználók jogait. A partnerekkel kötött szerződések szigorúan szabályozzák az adatok felhasználásának lehetőségeit, és nem tudnak róla, hogy ezekkel visszaélések történtek volna. A New York Times szerint a készülékgyártó cégek ugyanúgy hozzáférhetnek adatokhoz a felhasználók kapcsolatairól, vallási irányultságáról, politikai nézeteiről, mint ahogy más cégek, de ennél tovább is mehetnek, az ismerősöktől is szerezhetnek információkat, még ha azok ezt nem is engedélyezték.

A Facebook saját oldalán válaszolt a New York Times felvetéseire. Eszerint tíz éve bocsájtották ki azt a szoftverüket, amely lehetővé tette, hogy a közösségi hálót telefonokon is el lehessen érni. Beismerik, az alkalmazáskészítőkkel kapcsolatos adatmegosztási problémák valóban léteztek. Abban az időben nem tudtak lépést tartani a gyorsan növekvő igényekkel, hogy a Facebook elérhető legyen minden mobil készüléken vagy operációs rendszeren. Ezért tették a telefongyártóknak lehetővé, hogy használják az alkalmazást. Ellentétben a Times állításaival, ismerősök adatai csak akkor voltak az eszközökön hozzáférhetők, ha nyilatkoztak arról, ezek megoszthatók velük.

Varga Péter